Home Credit: Vybavovanie pôžičiek prechádza do online prostredia

Pri porovnaní uzatvárania pôžičiek online z pohľadu počtu u mužov a žien je tento rok pomer 53 % k 47 %.
Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Vybavovanie pôžičiek prechádza čoraz viac do online prostredia. Kamenné prevádzky finančných inštitúcií však majú stále svoje opodstatnenie. Na základe vlastných údajov na to poukázala spoločnosť Home Credit Slovakia. Vyplýva z nich, že v súčasnosti je 67 % bezúčelových spotrebiteľských úverov dojednaných online, 19 % cez call centrá a 14 % v pobočkách.
Dlhodobo si ľudia v kamenných prevádzkach berú v priemere najvyššie pôžičky, o niečo nižšie sú cez call centrá a najnižšie cez internet. Tento rok to v pobočkách predstavuje priemernú sumu úveru 3251 eur, telefonicky 3182 eur a cez internet 2579 eur.
„Kamenné pobočky sú stále potrebné, pretože tvoria predajné, ale aj servisné miesta. Potreba fyzického kontaktu u ľudí primárne smeruje k tomu, že ak je to potrebné, majú možnosť si ísť si niekam po radu, keď sa náhodou vyskytnú nejaké komplikácie. Prichádzajú častejšie starší ľudia, ktorí nie sú až tak technicky zdatní a preto im viac vyhovuje osobná komunikácia,“ priblížil obchodný riaditeľ Home Creditu Marek Tomčík. Taktiež sa v pobočkách riešia vo vyššej miere napríklad konsolidácie, teda zlučovanie viacerých úverov do jedného.
Pri porovnaní uzatvárania pôžičiek online z pohľadu počtu u mužov a žien je tento rok pomer 53 % k 47 %. V prípade vybavovania v kamenných prevádzkach to vychádza podobne 55 % ku 45 %. Pri pôžičkách dojednaných cez call centrá je pomer vyrovnaný, teda po 50 % u žien aj mužov.
Najvyššie pôžičky si podľa údajov Home Creditu berú v ľudia Trnavskom kraji, kde priemer od roku 2019 predstavuje 3481 eur. Nasleduje Banskobystrický kraj (3032 eur), Košický kraj (2997 eur), Trenčiansky kraj (2790 eur), Bratislavský kraj (2780 eur), Nitriansky kraj (2752 eur), Prešovský kraj (2539 eur) a napokon Žilinský kraj (2172 eur).
