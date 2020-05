Home Credit: Výbery z bankomatov klesli počas koronakrízy o 23 %

Bratislava 4. mája (TASR) – Slováci v uplynulých týždňoch počas pandémie prakticky nemali kde míňať hotovosť a nákupy sa vo väčšej miere presunuli do online priestoru. Nakupovanie kreditnými kartami v e-shopoch stúplo za uplynulý mesiac v porovnaní s vlaňajškom takmer o štvrtinu. Na druhej strane, výbery hotovosti z bankomatov medziročne klesli o 23 %. Slováci taktiež oveľa menej utrácali za cestovanie vrátene platieb za pohonné látky a cestovné lístky, kde spolu v tejto oblasti nastal medziročný prepad až o 61 %. Vyplýva to z údajov spoločnosti Home Credit.



"V súvislosti s tým, že sa pre bezpečnostné opatrenia muselo zatvoriť veľké množstvo kamenných prevádzok, obchodov a reštaurácií, sme za posledný mesiac zaznamenali pokles transakcií na všetkých platobných termináloch na Slovensku o 11 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka," uviedol Alessandro Villa, vedúci oddelenia kariet Home Credit.



Spoločnosť taktiež zaregistrovala výrazný pokles výberov hotovosti z bankomatov, a to až o 23 % v medziročnom porovnaní. "Ľudia jednak mali za uplynulé týždne oveľa menej možností na to, aby hotovosť mali kde minúť, k tomu sa navyše snažia vyhýbať sa akýmkoľvek kontaktom a uprednostňujú bezkontaktné platby," priblížila hovorkyňa spoločnosti Home Credit pre Slovenskú a Českú republiku Linda Bilal.



"Na druhej strane vzrástlo o 23 percent používanie kreditných kariet pri nákupoch v e-shopoch, ktoré svoju činnosť nemuseli obmedzovať. Ľudia menia svoje nákupné návyky a učia sa viac využívať dostupné možnosti. Uvidíme v budúcnosti, či sa budú viac držať pohodlného nakupovania z domova alebo opäť vyrazia do kamenných predajní ihneď po ich otvorení," dodala Bilal. Logicky, Slováci za uplynulý mesiac oveľa menej utrácali za cestovanie vrátene platieb za pohonné látky a cestovné lístky, kde v tejto oblasti nastal medziročný prepad až o 61 percent. Vyplýva to dát využívania kreditných kariet zo spoločnosti Home Credit.



