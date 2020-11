Home Depot chce opäť získať HD Supply

Washington 16. novembra (TASR) - Home Depot, najväčší maloobchodný predajca domácich a záhradníckych potrieb v USA, v pondelok oznámil, že plánuje opäť získať veľkoobchodného dodávateľa HD Supply Holdings. Dohodu za 8 miliárd USD (6,76 miliardy eur) by chcel dokončiť začiatkom budúceho roka.



Toto oznámenie prichádza deň pred zverejnením výsledkov Home Depot za 3. štvrťrok jeho finančného roka 2020/21.



V 2. kvartáli vzrástol zisk Home Depot o 24,5 % na 4,3 miliardy USD, keďže spotrebitelia sa počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu zdržiavali doma a investovali do vylepšenia svojich nehnuteľností.



Veľkoobchodný dodávateľ HD Supply prevádzkuje distribučné centrá v USA a Kanade. A pôvodne bol divíziou Home Depot pred svojím odčlenením a predajom v roku 2007.



„Táto akvizícia umožní spoločnosti urýchliť rast predaja lepším poskytovaním služieb existujúcim aj novým zákazníkom na vysoko fragmentovanom trhu,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ Craig Menear.



Podľa podmienok dohody kúpi Home Depot všetky akcie HD Supply po 56 USD za kus. Použije na to nový dlh aj hotovosť, pričom predaj má byť dokončený vo 4. štvrťroku, ktorý sa končí 31. januára 2021.



(1 EUR = 1,1830 USD)