Home Depot kúpi SRS Distribution za 18,25 miliardy USD

Atlanta 28. marca (TASR) - Najväčší americký predajca domácich a záhradníckych potrieb Home Depot kúpi dodávateľa materiálov pre profesionálov SRS Distribution za približne 18,25 miliardy USD (16,87 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Ide o najväčšiu akvizíciu spoločnosti Home Depot v jej histórii, ktorou ešte agresívnejšie vstupuje do rýchlo rastúceho segmentu materiálov pre profesionálnych staviteľov a dodávateľov. SRS dodáva materiály pre profesionálnych pokrývačov, krajinárov a staviteľov bazénov.



Akvizícia by podľa Home Depot mala zvýšiť jej celkový osloviteľný trh o 50 miliárd USD na približne 1 bilión USD. Očakáva sa, že transakcia sa uzavrie do konca finančného roka 2024.



(1 EUR = 1,0816 USD)