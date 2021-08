Home Depot oznámil za 2. kvartál rast zisku o viac než desatinu

New York 17. augusta (TASR) - Americká spoločnosť Home Depot oznámila za 2. štvrťrok rast zisku o viac než desatinu. Navyše, v prípade zisku aj tržieb firma prekonala očakávania trhov.



Zisk najväčšieho maloobchodného predajcu domácich a záhradníckych potrieb v USA dosiahol v 2. kvartáli obchodného roka 2021/2022, čo znamená od mája do konca júla, 4,81 miliardy USD (4,09 miliardy eur). Medziročne to predstavuje rast o 11 %.



Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol na akciu 4,53 USD. Prekonal tak očakávania trhov, ktoré počítali so ziskom na akciu na úrovni 4,43 USD.



Tržby predstavovali 41,12 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 8,1 %. Aj v tomto prípade spoločnosť prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s rastom tržieb na 40,79 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1772 USD)