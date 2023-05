Home office sa stáva novou normou

Bratislava 7. mája (TASR) - Home office alebo práca z domu sa stáva novou normou. Zamestnanci v informačných technológiách, odborných a vedeckých činnostiach zvyšujú počty pracujúcich na diaľku. Uviedla to Natália Cíbiková z úseku trhu práce a ľudských zdrojov výskumno-štatistickej a poradensko-konzultačnej spoločnosti Trexima Bratislava na základe ich prieskumu.



Údaje zahŕňajú roky 2017 až 2022 ku koncu júna, spresnil Samuel Filadelfi z firmy. Vysvetlil, že dopytovanie na základe definície Zákonníka práce o domáckej práci a telepráci zahŕňa informácie o zamestnancoch, ktorí majú tieto formy práce v zmluve. Nejde teda o činnosť, ktorú zamestnanec z domácnosti vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností.



Na Slovensku podiel pracovníkov s prácou z domu vlani prekročil jedno percento, rásť začal v roku 2020, kým v rokoch 2017 až 2019 sa pohyboval okolo 0,2 %. "Ak považujeme počet zamestnancov s home officom v bázickom roku 2017 za 100 %, tak vlani to bolo až 448 %, teda počet týchto pracovníkov počas sledovaného obdobia v SR narástol takmer 4,5-násobne," vyčíslil Filadelfi. Podľa neho sa bude trend práce z domu naďalej zvyšovať.



Doplnil, že v tradične silných odvetviach na Slovensku však podiel zamestnancov na home office ani vlani neprekročil pol percenta. Ide o sektory ako obchod, priemysel, stavebníctvo, doprava, ale aj vzdelávanie a zdravotníctvo.



Vo vzdelávaní bol podiel pracovníkov na home office 0,22 %, kým v roku 2017 to bolo 0,18 %. V priemyselnej výrobe, ktorá sa v najvýraznejšej miere podieľa na hrubom domácom produkte v SR, prišlo medzi rokmi 2017 a 2022 k nárastu podielu zamestnancov na home office z 0,1 % na 0,3 %.



Home office zvyšuje flexibilitu a produktivitu, uviedol Filadelfi. Dodal, že napriek tomu nedosahuje svoj potenciál v odvetviach ako administratíva a verejná správa. "Najmä vo verejnej správe sa podiel zamestnancov s home officom takmer nezmenil," upozornil.



Jedným z najpriaznivejších pre prácu na diaľku sa podľa Filadelfiho stal sektor informácie a komunikácie. Neustále sa prispôsoboval meniacej sa situácii a hľadal nové spôsoby práce.



V rokoch 2017 a 2018 tvoril podiel zamestnancov v informáciách a komunikáciách pracujúcich z domu približne 0,4 %, no odvtedy sa situácia podľa slov Filadelfiho menila rýchlo. Do vlaňajška sa podiel zamestnancov v tomto sektore, ktorí pracujú z domu, zvýšil na 12 %, čo je najviac spomedzi všetkých segmentov hospodárstva SR.



V sektore odborné, vedecké a technické činnosti, kde sa podobné trendy tiež prejavujú, bol nárast podielu pracovníkov s home officom druhý najvýraznejší, a to na vlaňajších šesť percent z jedného percenta v roku 2017. Ďalším zo segmentov, ktorý sa podľa Filadelfiho výrazne presúva na prácu z domu, sú finančné a poisťovacie činnosti.



Vlani mali približne štyri percentá zamestnancov v tomto sektore v pracovnej zmluve home office, pričom v roku 2017 to bolo 0,1 %. Tento rast môže byť spojený s narastajúcim trendom digitalizácie a modernizácie finančného segmentu.