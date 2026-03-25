Honda a Sony pozastavujú spoločný projekt elektromobilov
Autor TASR
Tokio 25. marca (TASR) - Japonský výrobca áut Honda a spoločnosť Sony oznámili, že pozastavia svoj projekt elektromobilov, pretože posudzujú jeho budúcnosť na meniacom sa globálnom trhu. Spoločný podnik Sony Honda Mobility (SHM) založený v roku 2022 „ukončí vývoj svojho prvého modelu AFEELA1 a druhého modelu“, uviedli obe firmy vo vyhlásení, ktoré zverejnili v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Vyhlásenie konštatuje, že „firma Honda prehodnocuje stratégiu elektrifikácie automobilov,“ a dodáva, že predpoklady, ktoré boli základom spoločného podniku pre elektromobily, sa „zásadne zmenili“.
Začiatkom tohto mesiaca automobilka Honda uviedla, že zaúčtovala veľké straty súvisiace s podnikaním v oblasti výroby elektromobilov a zrušila uvedenie určitých modelov na trh Severnej Ameriky. Honda v tejto súvislosti poukázala na zrušenie daňových úľav na nákup elektromobilov v USA a na uvoľnenie predpisov týkajúcich sa fosílnych palív a tiež na pokles konkurencieschopnosti svojich produktov v Ázii.
Ziskovosť podnikania spoločnosti Honda bola ovplyvnená americkými clami, dodala automobilka. Firmy Sony a Honda neuviedli, kedy prehodnocovanie smerovania spoločného podniku Sony Honda Mobility plánujú ukončiť.
