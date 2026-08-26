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Honda čaká na predĺženie Severoamerickej dohody o voľnom obchode
Výkonný viceprezident automobilky Honda Norija Kaihara pre médiá vo Washingtone uviedol, že automobilka sa v Severnej Amerike blíži k maximálnej výrobnej kapacite a potrebuje ďalší závod.
Autor TASR
Tokio/Washington 26. augusta (TASR) - Japonská Honda by nemusela postaviť svoj ôsmy závod v Severnej Amerike, ak sa tamojšie štáty nedohodnú na predĺžení kľúčovej severoamerickej dohody o voľnom obchode. O jej osude v súčasnosti rokuje americká administratíva s predstaviteľmi Kanady a Mexika po tom, ako začiatkom júla USA odmietli dohodu o 16 rokov predĺžiť. Informovala o tom agentúra Reuters.
Výkonný viceprezident automobilky Honda Norija Kaihara pre médiá vo Washingtone uviedol, že automobilka sa v Severnej Amerike blíži k maximálnej výrobnej kapacite a potrebuje ďalší závod. „Ak by sa však do budúcnosti mala skončiť platnosť Severoamerickej dohody o voľnom obchode (USMCA), je možné, že svoje zámery prehodnotíme,“ povedal Kaihara. Zároveň dodal, že firma potrebuje urobiť konečné rozhodnutie do roka, maximálne dvoch, pričom manažment dúfa, že závod sa podarí uviesť do prevádzky okolo roku 2030.
Honda už koncom minulého roka upozornila, že neistota v súvislosti s USMCA spôsobuje odklad investičných rozhodnutí firmy. „Dostatočne skoré potvrdenie, že USMCA bude pokračovať naďalej, by okamžite uvoľnilo nové investície pre Severnú Ameriku v objeme vyše 20 miliárd USD (17,15 miliardy eur)," uviedla Honda v novembri minulého roka s tým, že každý mesiac neistoty ovplyvňuje tvorbu pracovných miest, výber lokality a technologický rozvoj.
Do rokovaní o USMCA vstúpil momentálne obchodný konflikt medzi USA a Kanadou po tom, ako americký prezident Donald Trump od soboty 22. augusta zaviedol na veľký počet kanadských výrobkov 50-percentné dovozné clá. Kanada odpovedala rovnakou mincou a oznámila, že na americké produkty v približnej rovnakej hodnote začne uplatňovať dovozné clá od 8. septembra.
(1 EUR = 1,1662 USD)
Výkonný viceprezident automobilky Honda Norija Kaihara pre médiá vo Washingtone uviedol, že automobilka sa v Severnej Amerike blíži k maximálnej výrobnej kapacite a potrebuje ďalší závod. „Ak by sa však do budúcnosti mala skončiť platnosť Severoamerickej dohody o voľnom obchode (USMCA), je možné, že svoje zámery prehodnotíme,“ povedal Kaihara. Zároveň dodal, že firma potrebuje urobiť konečné rozhodnutie do roka, maximálne dvoch, pričom manažment dúfa, že závod sa podarí uviesť do prevádzky okolo roku 2030.
Honda už koncom minulého roka upozornila, že neistota v súvislosti s USMCA spôsobuje odklad investičných rozhodnutí firmy. „Dostatočne skoré potvrdenie, že USMCA bude pokračovať naďalej, by okamžite uvoľnilo nové investície pre Severnú Ameriku v objeme vyše 20 miliárd USD (17,15 miliardy eur)," uviedla Honda v novembri minulého roka s tým, že každý mesiac neistoty ovplyvňuje tvorbu pracovných miest, výber lokality a technologický rozvoj.
Do rokovaní o USMCA vstúpil momentálne obchodný konflikt medzi USA a Kanadou po tom, ako americký prezident Donald Trump od soboty 22. augusta zaviedol na veľký počet kanadských výrobkov 50-percentné dovozné clá. Kanada odpovedala rovnakou mincou a oznámila, že na americké produkty v približnej rovnakej hodnote začne uplatňovať dovozné clá od 8. septembra.
(1 EUR = 1,1662 USD)