Honda chce presunúť späť do Japonska výrobu z britského závodu

Tokio 25. augusta (TASR) - Japonská automobilka Honda Motor plánuje presunúť späť do Japonska výrobu vozidiel zo závodu v Spojenom kráľovstve, ktorý plánuje zatvoriť, o čom informovala už vlani začiatkom roka. Uviedli to v utorok japonské noviny Nikkei.



Podľa Nikkei Honda plánuje presunúť v roku 2021 výrobu modelov Civic zo Swindonu v regióne na juhozápade Anglicka do závodu v Jorii neďaleko Tokia.



Honda už vlani vo februári oznámila, že v roku 2021 zatvorí svoju jedinú továreň v Spojenom kráľovstve, keďže terajšia verzia modelu Civic bude v roku 2021 na konci svojho výrobného cyklu. Svoje rozhodnutie vtedy odôvodnila "bezprecedentnými zmenami v globálnom automobilovom priemysle".