Honda čoskoro otestuje obnoviteľný zdroj energie vo vesmíre

Washington 6. apríla (AFP) - Spoločnosť Honda v spolupráci s americkými spoločnosťami otestuje na obežnej dráhe Zeme technológiu výroby obnoviteľnej energie. V prípade úspešného testu ju plánuje nasadiť aj na povrchu Mesiaca. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Automobilový gigant vyvíja zariadenie schopné vyrábať elektrinu a kyslík vďaka slnečnej energii a vode, ktorá by sa mala nachádzať aj v niektorých mesačných pôdach. Túto technológiu plánuje otestovať na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Honda ju už používa vo svojich elektrických vozidlách, v prípade rozšírenia do vesmíru by tak „podporila život vo vesmíre a na Zemi“.



"Počas lunárneho dňa bude systém využívať elektrickú energiu generovanú slnkom na napájanie procesu. Systém vysokodiferenčnej tlakovej elektrolýzy vody od spoločnosti Honda potom bude vyrábať vodík a kyslík," vysvetlila spoločnosť.



"Počas lunárnej noci, keď na Mesiaci nie je slnečné svetlo, sa časť kyslíka použije na dýchanie astronautov. Systém palivových článkov Honda použije zvyšný kyslík spolu s vodíkom vyrobeným počas lunárneho dňa na výrobu elektriny," dodala vo vyhlásení.



Správne fungovanie systému na ISS Honda uskutoční v spolupráci s americkými vesmírnymi spoločnosťami Sierra Space a Tec-Masters.



Niekoľko krajín, vrátane Spojených štátov a Číny, pripravuje trvalú ľudskú prítomnosť na Mesiaci. Na americkom lunárnom programe Artemis už niekoľko rokov spolupracuje Honda s japonskou vesmírnou agentúrou Jaxa.



Do vesmírneho priemyslu v posledných rokoch oznámilo investície aj niekoľko ďalších automobiliek. Začiatkom januára svetová automobilka číslo jeden Toyota oznámila, že investuje 44 miliónov dolárov do japonského raketového start-upu Interstellar Technologies.