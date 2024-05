Honda do konca desaťročia zdvojnásobí investície do elektromobilov

Tokio 16. mája (TASR) - Japonská automobilka Honda vo štvrtok oznámila, že do konca tohto desaťročia plánuje zdvojnásobiť objem investícií do výroby elektromobilov na takmer 60 miliárd eur. Zvýšenie investícií do produkcie elektrických áut by malo firme pomôcť splniť jej cieľ stanovený pred tromi rokmi, ktorým je predávať do roku 2040 iba elektrické vozidlá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Jedným z kľúčových krokov v rámci tejto stratégie bola v apríli oznámená najväčšia investícia do automobilového sektora v Kanade. Honda vtedy oznámila výstavbu závodu na výrobu elektrických áut a batérií za 11 miliárd USD (10,16 miliardy eur). Firma má okrem toho uzatvorené partnerstvo v oblasti elektromobility so spoločnosťou Sony a skúma aj možnosti spolupráce s konkurenčným Nissanom.



Analytici uviedli, že za rozhodnutím Hondy je najmä úsilie dostihnúť konkurenciu z Číny, kde najmä automobilka BYD výrazne postupuje na úkor svetovej konkurencie. Práve dominancia Číny v oblasti výroby elektromobilov umožnila najväčšej ázijskej ekonomike vymeniť minulý rok Japonsko na pozícii najväčšieho vývozcu automobilov na svete.



"Honda plánuje investovať (do elektromobilov) do konca roka 2030 v priemere 10 biliónov jenov (59,37 miliardy eur)," uviedla vo štvrtok japonská automobilka. Pôvodne si firma stanovila, že do výroby elektrických áut investuje v strednodobom horizonte 5 biliónov jenov. Zdvojnásobenie plánovaných investícií by malo firme do konca tohto desaťročia umožniť zvýšiť podiel predaja elektrických vozidiel na celkovom predaji na 40 % a za ďalších 10 rokov predávať už iba elektrické autá.



(1 EUR = 1,0832 USD, 1 EUR = 168,43 JPY)