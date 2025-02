Honda je údajne pripravená obnoviť rozhovory o zlúčení s Nissanom

Londýn 18. februára (TASR) - Japonský automobilový koncern Honda Motor je pripravený obnoviť rozhovory o fúzii so spoločnosťou Nissan Motor, ak odstúpi jej generálny riaditeľ Makoto Učida, napísal v utorok denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na svoje zdroje. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a TASS.



Podľa zdrojov FT je Honda nespokojná s pomalým tempom reštrukturalizácie Nissanu, ktorý čelí vážnym finančným problémom. Denník pripomína, že rozhovory o fúzii minulý týždeň stroskotali na požiadavke Hondy, aby sa Nissan stal jej dcérskou spoločnosťou namiesto vytvorenia holdingu za rovnocenných podmienok. Honda je teraz údajne pripravená obnoviť rokovania v prípade, že na čele Nissanu bude stáť nová osoba, ktorá "sa dokáže lepšie vysporiadať s vnútornou opozíciou" v spoločnosti.



Podľa zdrojov FT predstavenstvo Nissanu už "začalo neformálne diskusie o načasovaní odchodu" Učidu z funkcie. Náhly krach dohody s Hondou zároveň núti Nissan hľadať alternatívneho partnera v situácii, keď čelí klesajúcemu predaju blížiacim sa termínom splácania úverov.



Honda a Nissan minulý týždeň oznámili, že nebudú pokračovať v rokovaniach o zlúčení. Obe spoločnosti zároveň vyjadrili odhodlanie ďalej spolupracovať v oblasti elektromobility. Predpokladané spojenie dvoch veľkých japonských koncernov považovali miestni analytici za odpoveď na rastúcu konkurenciu zo strany čínskych výrobcov na trhu s elektrickými vozidlami. V prípade dokončenia fúzie by vznikol tretí najväčší automobilový koncern na svete, po japonskej Toyote a nemeckom Volkswagene. Takýto krok by podľa odborníkov umožnil zlúčeným spoločnostiam prilákať investície, aby mohli aktívnejšie konkurovať americkej Tesle a čínskej BYD, ktoré vedú na svetovom trhu s elektromobilmi.