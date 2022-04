Honda oznámila veľkú investíciu do elektromobilov

Tokio 12. apríla (TASR) – Japonská automobilka Honda v utorok oznámila, že plánuje vynaložiť 8 biliónov jenov (58,39 miliardy eur) na výskum a vývoj v nasledujúcom desaťročí. Stanovila si pritom ambiciózny cieľ uviesť na globálny trh 30 modelov elektrických vozidiel do roku 2030.



Honda by chcela vyrábať približne 2 milióny elektrických vozidiel ročne do roku 2030 v snahe presadiť sa na rýchlo rastúcom trhu s elektromobilmi, kde dominuje americká spoločnosť Tesla a japonským automobilkám hrozí zaostávanie za tradičnými európskymi rivalmi a súpermi z USA.



Honda a ďalšie japonské automobilky však upozorňujú, že aj keď prechádzajú na elektrický pohon, nevzdajú sa ani staršej hybridnej technológie. Zástancovia hybridov poukazujú na fakt, že mnohé trhy, najmä rozvíjajúce sa, budú na infraštruktúru na podporu batériových elektrických vozidiel ešte dlho čakať.



"V žiadnom prípade to nie je koniec hybridov a nahradenie všetkých hybridov elektromobilmi," povedal na prezentácii generálny riaditeľ Hondy Tošihiro Mibe.



Väčšina investícií z 8 biliónov JPY má smerovať do elektrifikácie a softvérových technológií. Zahŕňa tiež približne 43 miliárd JPY na vybudovanie linky na výrobu batérií s cieľom začať s jej prevádzkou na jar 2024.



Táto investícia je tak ďalším krokom k tomu, aby Honda do roku 2040 mala v ponuke len vozidlá na elektrický pohon, ako oznámila už pred rokom.



Honda a japonský technologický konglomerát Sony sa minulý mesiac dohodli, že založia novú spoločnosť na vývoj a predaj elektrických vozidiel, pričom ich prvý elektrický model má byť uvedený na trh v roku 2025.



Elektromobily tvoria v súčasnosti len približne 10 % z predaja áut v Európe a v USA sú to 2 %. Dopyt však rastie a významní výrobcovia automobilov, vrátane japonských rivalov Hondy, investujú peniaze a zdroje do elektrických vozidiel.



TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.