Honda plánuje investovať v Brazílii do konca desaťročia 740 mil. eur

Brazília 22. apríla (TASR) - Japonská automobilka Honda plánuje do konca tohto desaťročia investovať v Brazílii v prepočte viac než 740 miliónov eur. Oznámenie japonskej spoločnosti je ďalším zo série investičných rozhodnutí, ktoré v poslednom období urobili viaceré zahraničné automobilky. Informovala o tom agentúra Reuters.



Honda v týchto dňoch uviedla, že do svojho závodu v meste Itirapina v centrálnej Brazílii plánuje do roku 2030 investovať 4,2 miliardy realov (747,80 milióna eur). Pripojila sa tak k ďalším automobilkám, ktoré oznámili nové investície v juhoamerickej krajine. Patria k nim Volkswagen, General Motors, Stellantis a Toyota. Ako uviedla brazílska vláda, investície prisľúbené zahraničnými firmami na nasledujúce roky dosiahli už takmer 130 miliárd realov.



Obchodný viceprezident Hondy v Brazílii Roberto Akijama povedal, že japonská automobilka sa v rámci investície zameria na nové technológie a vývoj hybridného modelu pre brazílsky trh na etanolový pohon. Dodal, že Honda by mala do konca desaťročia vyrábať v závode 150.000 vozidiel ročne. V porovnaní so súčasným obdobím to bude znamenať zvýšenie produkčnej kapacity o 50.000 vozidiel.



(1 EUR = 5,6165 BRL)