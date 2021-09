Honda plánuje uviesť na trh v USA v roku 2024 elektrické SUV Prologue

Washington 20. septembra (TASR) - Japonská automobilka Honda plánuje uviesť na trh v USA v roku 2024 elektrické športovo-úžitkové vozidlo Prologue a chce predať 70.000 kusov toho modelu v uvedenom roku.



Honda plánuje tiež rozšíriť ponuku elektrických vozidiel v USA o ďalšie modely. Jej cieľom je zvýšiť do roku 2030 predaj elektromobilov na americkom trhu na 500.000 ročne a do roku 2040 dosiahnuť 100-percentý predaj vozidiel s nulovými emisiami v Severnej Amerike.



Americký prezident Joe Biden podpísal minulý mesiac výkonné nariadenie, v ktorom stanovil cieľ, aby polovica všetkých predaných nových osobných automobilov v roku 2030 bola s nulovými emisiami.



Honda vyvíja Prologue spoločne s americkou automobilkou General Motors (GM) a je založený na platforme Ultium amerického koncernu, modulárnej platforme a batériovom systéme. Honda a GM spoločne vyvíjajú aj elektrické SUV značky Acura.



Prologue aj SUV Acura sa budú vyrábať v závodoch GM. Oba modely sa začnú predávať v roku 2024. Honda však nezverejnila, v ktorom závode sa budú vozidlá vyrábať ani objemové ciele pre Acuru.



Po modeloch vyrobených v závodoch GM predstaví Honda do roku 2030 sériu elektrifikovaných vozidiel na základe vlastnej novej platformy tzv. e-Architecture, a bude ich montovať vo svojich závodoch v Severnej Amerike.



Dave Gardner, viceprezident americkej divízie American Honda Motor Co, uviedol vo vyhlásení, že spoločnosť Honda sa spočiatku sústredí na predaj Prologue v Kalifornii a ďalších štátoch, ako je Texas a Florida. Dodal, že Honda plánuje pridať hybridné-elektrické systémy k ďalším americkým modelom.



„Naša stratégia je zameraná na zavedenie vyššieho percenta hybridov do základných modelov v blízkom čase,“ povedal Gardner.