Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Ottawa 14. mája (TASR) - Japonská automobilka Honda oznámila, že pozastavila plány výstavby závodu na výrobu elektromobilov v Kanade. Je to ďalšia rana pre kanadský automobilový sektor, ktorý výrazne poškodili už zvýšené americké dovozné clá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Honda vo štvrtok uviedla, že jej plány na výstavbu závodu na výrobu elektrických vozidiel v Kanade v hodnote niekoľkých miliárd dolárov „boli pozastavené na neurčito“. V oficiálnom oznámení dodala, že k tomuto rozhodnutiu pristúpila vzhľadom na vývoj podmienok na trhu a zmeny v chovaní zákazníkov.
Pôvodne chcela japonská automobilka rozšíriť závod v Allistone ležiacom zhruba 90 kilometrov severne od Toronta. V tomto závode už desiatky rokov vyrába konvenčné vozidlá a nový komplex na elektromobily mal vytvoriť zhruba 1000 pracovných miest. Dopyt po elektromobiloch sa však na niektorých trhoch nevyvíja tak, ako sa pôvodne očakávalo, navyše, do ich predaja zasiahlo aj rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť poskytovanie daňových úľav pri kúpe elektromobilov.
Keď Honda svoj pôvodný plán pred dvomi rokmi oznámila, kanadská vláda odhadovala projekt zhruba na 15 miliárd kanadských dolárov (9,34 miliardy eur). Verila, že Kanada sa stane jedným z najväčších producentov elektromobilov na svete. Poukazovala na viaceré výhody, ktoré môže automobilkám poskytnúť, napríklad veľké ložiská kritických surovín na produkciu elektromobilov či dostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
Medzitým sa však viacero projektov odložilo, pozastavilo či zrušilo. Honda napríklad už v marci oznámila, že ruší svoj pôvodný plán uviesť v USA na trh niektoré modely elektromobilov. Dôvodom je podľa firmy „zmena vládnej politiky v tejto oblasti“.
(1 EUR = 1,606 CAD)
