Honda predá svoj závod v Británii logistickej spoločnosti Panattoni

Londýn 27. marca (TASR) - Japonská automobilka Honda sa dohodla na predaji svojho jediného závodu v Británii. Ako uviedla agentúra Reuters, závod kupuje logistický koncern Panattoni, ktorý v ňom plánuje rozsiahle investície.



Japonská firma rozhodla o odchode z Británie ešte vo februári 2019, keď oznámila, že závod zatvorí v lete 2021, vtedy však informovala, že tento krok nesúvisí s odchodom Británie z Európskej únie. Dôvodom boli globálne trendy v automobilovom priemysle. Predaj áut japonskej firmy v Británii klesal a firma uviedla, že sa musí zamerať na regióny, kde môže očakávať lepšie výsledky.



Kupca pre závod vo Swindone, ktorý kúpila v roku 1985, hľadala Honda od oznámenia o jeho zatvorení, informoval britský denník The Financial Times. Panattoni prisľúbil, že do závodu investuje približne 700 miliónov libier (818,68 milióna eur) a po jeho transformácii vytvorí "tisícky nových príležitostí".



(1 EUR = 0,85503 GBP)