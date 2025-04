Honda presunie výrobu hybridného modelu Civic z Japonska do USA

Tokio 16. apríla (TASR) - Japonská automobilka Honda v stredu oznámila, že presunie výrobu svojho hybridného modelu Civic pre americký trh z Japonska do svojho závodu v Indiane, keďže sa snaží zmierniť dôsledky colnej politiky prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



„Rozhodnutie je založené na politike spoločnosti, že vyrábame autá tam, kde je dopyt,“ uviedol hovorca japonskej firmy. Poukázal pritom na popularitu modelu Civic v USA.



Tento krok prichádza v čase, keď clo vo výške 25 % na všetok dovoz áut do USA zavedené začiatkom tohto mesiaca prinútilo výrobcov automobilov prehodnotiť svoje dodávateľské reťazce, aby zmiernili negatívny vplyv amerických taríf.



Podľa japonských médií aj Nissan Motor zvažuje presun časti výroby športového úžitkového vozidla Rogue do Spojených štátov. A automobilka Mitsubishi Motors dočasne pozastavila dodávky svojich áut do USA.



Honda vyrába väčšinu automobilov pre americký trh v USA, Kanade a Mexiku. Priamy export z Japonska predstavuje menej ako 1 % jej predaja v Spojených štátoch.



Spoločnosť dodala, že z Japonska bude do USA naďalej dodávať športové vozidlo Civic Type R, ktoré bude jej jediným modelom pre americký trh vyrobeným v Japonsku.