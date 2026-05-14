Honda prvýkrát od roku 1957 skončila v prevádzkovej strate
Strata Hondy je však podľa analytika agentúry Bloomberg Intelligence Tacua Jošidu len jednorazová v dôsledku zmeny stratégie.
Tokio 14. mája (TASR) - Japonská automobilka Honda za svoj uplynulý účtovný rok vykázala prevádzkovú stratu, ktorá je prvou od roku 1957. Dôvodom je rozsiahla revízia podnikateľskej stratégie v oblasti elektromobilov na americkom trhu. Honda, ktorá je druhou najväčšou japonskou automobilkou po Toyote, vo štvrtok uviedla, že jej prevádzková strata je v sume 414,3 miliardy jenov (2,24 miliardy eur). Čistá strata firmy za uplynulý účtovný rok je v objeme 423,9 miliardy JPY. V tomto roku však predpokladá čistý zisk na úrovni 260 miliárd JPY a prevádzkový zisk v sume 500 miliárd JPY. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Honda v marci oznámila, že ruší plán uvedenia na trh určitých modelov elektromobilov v Spojených štátoch, čo má za následok negatívne účtovné položky v objeme 2,5 bilióna JPY. Za dôvod Honda označila „zmenu vládnej politiky“ administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, zrušenie daňových stimulov pre ľudí kupujúcich elektromobily a americké dovozné clá.
Aj ďalších japonských výrobcov áut poškodzujú americké clá, vojna na Blízkom východe a tvrdá konkurencia zo strany čínskych rivalov. Toyota, ktorá je najväčšou automobilkou na svete, minulý týždeň uviedla, že v terajšom účtovnom roku očakáva pokles čistého zisku o 22 %. Automobilka Nissan, ktorá zatvára továrne a ruší tisíce pracovných miest, v stredu (13. 5.) vykázala za minulý rok čistú stratu 3,4 miliardy USD (2,9 miliardy eur), ale predpovedá návrat k zisku.
Strata Hondy je však podľa analytika agentúry Bloomberg Intelligence Tacua Jošidu len jednorazová v dôsledku zmeny stratégie. „Jej produkty s motormi s vnútorným spaľovaním a hybridné elektrické vozidlá sú dobré a sila značky je vysoká. Ziskovosť v oblasti motocyklov a financií je dobrá,“ povedal Jošida pred oznámením hospodárskych výsledkov Hondy.
(1 EUR = 184,83 JPY; 1 EUR = 1,1715 USD)
