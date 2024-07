Honda ukončí výrobu vozidiel v jednom zo svojich thajských závodov

Tokio 9. júla (TASR) - Japonská automobilka Honda Motor zastaví výrobu vozidiel vo svojom závode v provincii Ayutthaya v Thajsku do roku 2025. Plánuje pritom skonsolidovať svoju výrobu do druhého závodu, ktorý prevádzkuje v provincii Prachinburi. Automobilka to oznámila v utorok. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Tento krok poukazuje na tvrdšie podmienky, ktorým čelí druhá najväčšia japonská automobilka v Thajsku, kde sa čínske značky agresívne snažia získať podiel na trhu a dopyt spotrebiteľov po elektrických vozidlách rastie.



Honda plánuje vyrábať automobilové diely v závode Ayutthaya, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 1996, keď tam na budúci rok prestane vyrábať vozidlá, uviedol hovorca spoločnosti. Skonsoliduje výrobu vozidiel v závode v Prachinburi, ktorý bol otvorený v roku 2016. Ide o jediné dva závody, ktoré má automobilka v Thajsku.



Honda zaznamenala pokles kombinovanej výroby v oboch závodoch z 228.000 vozidiel v roku 2019 na menej ako 150.000 ročne počas každého zo štyroch nasledujúcich rokov až do roku 2023. Predaj spoločnosti v Thajsku pritom klesol pod 100.000 vozidiel ročne.



Podľa hovorcu Honda dúfa, že týmto krokom odstráni výrazný rozdiel medzi výrobou vozidiel a ich predajom v Thajsku. Automobilka však už začala tiež s vývozom z Thajska, najmä na iné trhy v juhovýchodnej Ázii, ako je Indonézia a Filipíny, uviedol hovorca. Honda nemá v súčasnosti žiadne plány na nové investície v Thajsku, dodal.



Hondu aj ďalšiu japonskú automobilku Nissan Motor obzvlášť tvrdo zasiahla konkurencia na čínskom trhu, kde ich vytláčajú domáce značky, ktoré prilákali spotrebiteľov lacnými, softvérom nabitými elektromobilmi a plug-in hybridmi.



Japonské automobilky teraz čelia riziku straty zákazníkov aj na trhoch mimo Číny v juhovýchodnej Ázii, keďže čínske značky sa snažia zintenzívniť export áut a založiť továrne v zámorí.



Minulý týždeň čínska spoločnosť BYD otvorila v Thajsku továreň na autá poháňané batériami.