Honda v 1. štvrťroku zvýšila zisk a potvrdila celoročný výhľad

Tokio 7. augusta (TASR) - Japonský výrobca automobilov Honda vo svojom prvom účtovnom štvrťroku dosiahol výrazný nárast zisku, keďže silný predaj hybridných vozidiel v Spojených štátoch a Japonsku spolu so slabším jenom pomohli kompenzovať slabé výsledky v Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Spoločnosť v stredu oznámila, že jej čistý zisk za tri mesiace do konca júna medziročne vzrástol o 8,7 % na 394,6 miliardy jenov (2,49 miliardy eur), zatiaľ čo tržby poskočili o 16,9 % na 5,4 bilióna JPY.



Druhá najväčšia japonská automobilka zároveň potvrdila svoj celoročný cieľ čistého zisku na úrovni jedného bilión JPY pri tržbách 20,3 bilióna JPY. K silným výsledkom v prvom štvrťroku prispelo zvýšenie cien hybridných modelov doma a v USA. Celkový predaj vozidiel však klesol z dôvodu slabého dopytu v Číne, kde spoločnosť čelila vystupňovanej konkurencii.



Honda v máji uviedla, že do roku 2030 plánuje zdvojnásobiť investície do elektromobilov približne na 65 miliárd dolárov (59,55 miliardy eur), keďže sa snaží o 10 rokov vyrábať už len plne elektrické vozidlá.



(1 EUR = 158,29 JPY)



(1 EUR = 1,0915 USD)