Honda varovala, že výrobu v Británii môžu dočasne stopnúť

Londýn 8. decembra (TASR) - Japonská automobilka Honda upozornila, že potenciálny nedostatok niektorých komponentov v dôsledku problémov pri dovoze by mohol viesť k dočasnému pozastaveniu výroby v jej britskom závode. V ňom vyrába model Civic. Závod však bude fungovať už iba niekoľko mesiacov, keďže v lete budúceho roka plánuje firma produkciu v Británii ukončiť.



Spoločnosť, ktorú citovala agentúra Reuters, v utorok oznámila, že "aj keď prijala viacero opatrení s cieľom zmierniť prípadné narušenie dodávok, nie je vylúčené, že by mohlo dôjsť k dočasnému prerušeniu výroby". Zástupcovia Hondy neuviedli, či sa problém týka brexitu.



Rokovania medzi Britániou a Európskou úniou o obchodnej dohode stále pokračujú, pričom sporné body, ktorými sú rybolov, spravodlivá hospodárska súťaž a riešenie sporov, sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť. Do konca prechodného obdobia pritom zostáva necelý mesiac a firmy už niekoľkokrát varovali pred rizikom obrovských problémov v dodávkach, ak sa Londýn a Brusel nedohodnú.



Honda má závod v meste Swindon na juhozápade Anglicka. V minulom roku v ňom vyrobila približne 110.000 áut. To je menej, než je výrobná kapacita závodu a spoločnosť už skôr rozhodla, že v júli budúceho roka produkciu v závode definitívne ukončí.