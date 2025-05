Honda vykázala pokles zisku za 4. štvrťrok aj za celý finančný rok

Tokio 13. mája (TASR) - Japonská automobilka Honda vykázala pokles zisku vo 4. štvrťroku aj za celý finančný rok 2024/2025. Spoločnosť uviedla tiež, že sa pripravuje na vplyv amerických ciel na dovoz áut zo zahraničia vo výške 25 %. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Honda Motor v utorok oznámila, že jej prevádzkový zisk sa v období január - marec 2025 prepadol o 76 % na 73,5 miliardy jenov (446,92 milióna eur). To bolo výrazne menej ako 275,52 miliardy JPY, ktoré očakávali analytici.



Za celý finančný rok do konca marca 2025 sa prevádzkový zisk spoločnosti znížil o 12,2 % na 1,21 bilióna JPY, zatiaľ čo analytici počítali so ziskom 1,41 bilióna JPY. Zisk, ktorý možno pripísať vlastníkom materskej spoločnosti, v uplynulom finančnom roku klesol o 24,5 % na 835,8 miliardy JPY.



Tržby automobilky pritom za celý rok vzrástli o 6,2 % na 21,7 bilióna JPY. V aktuálnom finančnom roku, ktorý sa začal 1. apríla 2025, spoločnosť predpovedá tržby 20,3 bilióna JPY a prevádzkový zisk odhaduje na 500 miliárd JPY.



(1 EUR = 164,46 JPY)