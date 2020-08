Honda zaplatí v USA v kauze airbagov od Takaty 85 miliónov USD

New York 25. augusta (TASR) - Japonská automobilka Honda zaplatí v USA 85 miliónov USD (71,95 milióna eur) s cieľom urovnať vyšetrovanie zo strany viacerých amerických štátov súvisiace s problematickými airbagmi od firmy Takata. Informovala o tom agentúra Reuters.



Vyšetrovanie v jednotlivých štátoch je spojené s pokračujúcim zvolávaním desiatok miliónov áut s potenciálne rizikovými airbagmi do servisov. Do dnešných dní bolo zvolaných do servisov v USA viac než 40 miliónov vozidiel s problematickými vyvíjačmi tlaku v airbagoch. Samotná Honda zvolala v USA od roku 2008 do servisov takmer 13 miliónov áut.



Dôvodom je, že airbagy môžu pri aktivácii vybuchnúť a do priestoru vozidla vymrštiť množstvo plastových a kovových úlomkov. Odhaduje sa, že airbagy od Takaty viedli celosvetovo k minimálne 25 úmrtiam a zhruba 300 ľudí bolo zranených.



(1 EUR = 1,1814 USD)