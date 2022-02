Honda zaznamenala v 3. štvrťroku 2021/2022 pokles zisku

Tokio 9. februára (TASR) - Automobilka Honda oznámila za 3. štvrťrok svojho finančného roka 2021/2022 pokles zisku o 32 %. Prispeli k tomu rastúce náklady na vstupné materiály a nedostatok čipov. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Zisk spoločnosti Honda Motor sa za tri mesiace do konca decembra 2021 znížil na 192,9 miliardy jenov (1,46 miliardy eur) z 284 miliárd JPY rok predtým, uviedla v stredu spoločnosť.



Prevádzkový zisk v uplynulom štvrťroku klesol o 17 % na 229 miliárd JPY a tržby sa znížili o 2 % na 3,7 bilióna jenov.



Napriek poklesu bol zisk Hondy v období október - december vyšší ako 166,2 miliardy JPY, ktoré jej predpovedali analytici.



Hondu rovnako ako ostatné svetové automobilky zasiahol nedostatok čipov, ktorý bude podľa automobilky ešte nejaký čas pretrvávať.



Problémy spôsobujú aj rastúce náklady na materiál, ale snahy o redukciu nákladov umožnili Honde zvýšiť odhad zisku za celý fiškálny rok do konca marca, a to na 670 miliárd JPY z predchádzajúcej prognózy 555 miliárd JPY.



Automobilka potvrdila tiež svoj plán predať v súčasnom obchodnom roku 4,2 milióna vozidiel. Na ilustráciu, v predchádzajúcom roku predala 4,5 milióna vozidiel.



(1 EUR = 131,68 JPY)