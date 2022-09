Honda zníži produkciu v japonských závodoch počas septembra až o 40 %

Tokio 8. septembra (TASR) - Japonská automobilka Honda oznámila, že pre pokračujúce problémy v dodávateľskom reťazci a logistike zníži produkciu v dvoch svojich japonských závodoch do konca mesiaca až o 40 %. Zníženie výroby spoločnosti na zvyšok mesiaca sa dá podľa analytikov považovať za varovanie, že automobilky budú mať problém zvýšiť objem produkcie v 2. polroku finančného roka (končí sa v marci), aby kompenzovali slabšie výsledky v prvej polovici. Informovala o tom agentúra Reuters.



Honda uviedla, že dve linky v závode v Suzuke na západe Japonska znížia produkciu do konca mesiaca zhruba o 20 % a v závode v prefektúre Saitama severne od Tokia zredukuje firma produkciu o 40 %. Automobilka dodala, že má stále problémy s dodávkou komponentov a logistikou, čo je dôsledok opatrení proti COVID-19 a pretrvávajúcemu problému s čipmi. Najnovšie obmedzenie výroby sa dotkne viacerých vozidiel, od SUV Vezel cez minivan Step WGN až po model Civic.



Produkcia v závodoch Hondy sa pritom vrátila po predchádzajúcom obmedzovaní výroby do normálu v júni. Už v nasledujúcom mesiaci však firma začala robiť úpravy v produkcii opäť.