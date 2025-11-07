< sekcia Ekonomika
Honda znížila svoju celoročnú prognózu
Spoločnosť teraz očakáva, že podiel elektromobilov na jej celosvetových predajoch dosiahne v roku 2030 približne 20 %, čo je prudký pokles z predchádzajúceho 30-percentného cieľa.
Autor TASR
Tokio 7. novembra (TASR) - Japonská automobilka Honda Motor znížila svoju celoročnú prognózu. Spoločnosť v piatok oznámila, že jej prevádzkový zisk za celý finančný rok 2025/26 bude pravdepodobne vo výške 550 miliárd jenov (3,1 miliardy eur), čo je o 21 % menej ako predtým očakávaných 700 miliárd JPY. Automobilka zhoršenie prognózy odôvodnila jednorazovými nákladmi súvisiacimi s elekromobilmi, slabšími predajmi v Číne a nedostatkom počítačových čipov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Za prvú polovicu aktuálneho finančného roka druhý najväčší japonský výrobca automobilov vykázal stratu, ktorá bola z veľkej časti spôsobená jednorazovými výdavkami súvisiacimi s elektromobilmi vo výške 224 miliárd JPY. Spoločnosť teraz očakáva, že podiel elektromobilov na jej celosvetových predajoch dosiahne v roku 2030 približne 20 %, čo je prudký pokles z predchádzajúceho 30-percentného cieľa. Honda tiež očakáva, že v súčasnom finančnom roku predá v Ázii vrátane Číny 925.000 vozidiel, čo je o približne 10 % menej, ako pôvodne plánovala.
(1 EUR = 177,15 JPY)
