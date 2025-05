Honda znižuje investície do elektromobilov

Tokio 20. mája (TASR) - Japonská automobilka Honda vzhľadom na spomaľujúci sa dopyt znižuje svoje investície do elektrických vozidiel a zameria sa na novú generáciu hybridov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



Generálny riaditeľ spoločnosti Tošihiro Mibe v utorok na tlačovej konferencii uviedol, že automobilka znížila plánované investície do elektrifikácie a softvéru do roku 2030 na 7 biliónov jenov (42,88 miliardy eur) z predchádzajúcich 10 biliónov JPY. „Na základe súčasného spomalenia trhu očakávame, že predaj elektrických vozidiel v roku 2030 klesne pod 30 %, ktoré sme predtým plánovali,“ povedal Mibe a dodal, že autá poháňané batériami by v tom čase mohli tvoriť len približne 20 % globálneho predaja spoločnosti. Honda pôvodne uviedla, že do roku 2030 očakáva predaj 2,2 až 2,3 milióna hybridných vozidiel.



„Prostredie v automobilovom priemysle sa mení každým dňom. Neistota v podnikateľskom prostredí narastá najmä v dôsledku spomalenia expanzie trhu s elektrickými vozidlami v dôsledku viacerých faktorov vrátane zmien v environmentálnych predpisoch,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



Automobilka teraz plánuje počas štyroch rokov od roku 2027 celosvetovo uviesť na trh 13 hybridných modelov novej generácie. Začiatkom tohto mesiaca Honda oznámila, že v Kanade približne na dva roky odkladá svoje projekty v oblasti elektromobility, do ktorých plánovala vložiť približne 15 miliárd kanadských dolárov (9,55 miliardy eur).



(1 EUR = 163,26 JPY)



(1 EUR = 1,5707 CAD)