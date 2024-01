Honda zvažuje výstavbu závodu na výrobu elektromobilov v Kanade

Tokio 7. januára (TASR) - Japonská automobilka Honda Motor zvažuje výstavbu závodu na výrobu elektrických vozidiel v Kanade za takmer 2 bilióny jenov (12,61 miliardy eur), ktorý by mohol zahŕňať aj internú výrobu batérií. Uviedla to nedeľu japonská spravodajská skupina Nikkei. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Projekt by mohol byť jednou z najväčších investícií spoločnosti Honda. Japonská automobilka zvažuje viaceré potenciálne lokality pre svoj kanadský závod vrátane existujúcej továrne v Ontáriu, uviedla Nikkei. Dodala, že Honda by mala o novom závode rozhodnúť do konca roka, pričom výroba by sa mala začať v roku 2028.



Honda už dlhšie plánuje začať s výrobou a predajom elektromobilov v Severnej Amerike v roku 2026.



Automobilka spolu s partnerom LG Energy Solution v roku 2022 oznámili, že v americkom Ohiu plánujú závod na batérie za 4,4 miliardy USD (4,03 miliardy eur).



V októbri 2023 Honda a americká automobilka General Motors zase uviedli, že upustili od plánu spoločného vývoja dostupných elektrických vozidiel (EV) rok po tom, čo súhlasili s tým, že budú spolupracovať, aby porazili konkurenčnú Teslu v predaji.



(1 EUR = 158,57 JPY; 1 EUR = 1,0921 USD)