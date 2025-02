Honda zvýšila v 3. kvartáli prevádzkový zisk

Tokio 13. februára (TASR) - Japonská automobilka Honda oznámila za 3. štvrťrok súčasného obchodného roka rast prevádzkového zisku. Prispel k tomu zvýšený dopyt po jej motorkách a slabší kurz jenu, ktorý podporil vývoz. Napriek tomu však zisk zaostal za očakávaniami. Informovala o tom agentúra Reuters.



Druhá najväčšia automobilka v Japonsku vo štvrtok oznámila, že za 3. štvrťrok obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od októbra do konca decembra, zaznamenala prevádzkový zisk 397,3 miliardy jenov (2,50 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená zvýšenie o 5 %.



Napriek tomu nesplnila odhad analytikov. Tí počítali s rastom prevádzkového zisku až na 403,7 miliardy jenov. Z jednotlivých trhov firmu podporili najmä výsledky v USA, kde predaj vozidiel Hondy vzrástol, naopak, v Číne zaznamenal pokles.



Firma zároveň potvrdila pôvodné odhady, čo sa týka vývoja prevádzkového zisku za celý obchodný rok 2024/2025. Aj naďalej počíta so ziskom na úrovni 1,42 bilióna jenov.



Smerom nadol však upravila odhad v oblasti objemu predaja. Pôvodne počítala s celoročným predajom 3,8 milióna vozidiel, teraz však odhaduje, že to bude 3,75 milióna vozidiel. Ako dôvod zhoršenia prognózy predaja uviedla slabší predaj na domácom trhu.



(1 EUR = 159,22 JPY)