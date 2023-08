Hongkonská divízia Credit Suisse začína tento týždeň s prepúšťaním

Hongkong 7. augusta (TASR) - Približne 80 % zamestnancov hongkonskej investičnej divízie Credit Suisse príde o prácu, pričom banka začala s prepúšťaním tento týždeň. Je to súčasť jej prevzatia konkurenčnou UBS. Uviedli to dva zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Len asi 20 bankárov bude pravdepodobne ušetrených škrtov, ktoré ovplyvnia 100-členný silný tím investičného bankovníctva Credit Suisse so sídlom v Hongkongu, spresnili zdroje.



Credit Suisse a UBS to odmietli komentovať.



K škrtom dochádza potom, čo UBS v júni dokončila dohodu o prevzatí Credit Suisse, ktorú sprostredkovala švajčiarska vláda.



UBS už po oznámení transakcie jasne uviedla, že zníži riziko v investičnom bankovníctve Credit Suisse. V rámci toho minulý týždeň prepustila zamestnancov z investičnej divízie v New Yorku a rozhodla sa zatvoriť tiež kancelárie Credit Suisse v Houstone.



Trhy očakávajú, že UBS poskytne ďalšie podrobnosti o svojich plánoch na integráciu Credit Suisse koncom tohto mesiaca. Podľa odhadu expertov by sa mohla zamerať na zníženie približne tretiny globálnej pracovnej sily kombinovanej skupiny.



Credit Suisse roky zápasila s problémami od strát v dôsledku zlých investícií do hedžových fondov až po pokuty za to, že nezabránila praniu špinavých peňazí a neoznamovala tajné offshore účty, ktoré používali bohatí Američania, aby sa vyhli plateniu daní. Akcie Credit Suisse sa 15. marca strmo prepadli potom, ako jej hlavný akcionár Saudská národná banka odmietol poskytnúť ďalšiu finančnú injekciu.



Po dohode s vládou prevzala Credit Suisse najväčšia švajčiarska banka UBS.