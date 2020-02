Hongkonská vláda uvoľní na pomoc ekonomike vyše 14 mld. eur

Hongkong 26. februára (TASR) - Hongkonská vláda podporí ekonomiku, ktorú poškodili dlhotrvajúce protivládne protesty a následne epidémia koronavírusu, mimoriadnymi opatreniami za v prepočte vyše 14 miliárd eur. Oznámil to v stredu hongkonský minister financií Paul Chan.



"Od januára 2020 ohrozuje Hongkong šírenie nového koronavírusu, ktorý znamená ďalšiu ranu pre ekonomiku. Musíme preto prijať rozhodné opatrenia na riešenie situácie," povedal Chan. Ako dodal, vláda uvoľní na podporu ekonomiky 120 miliárd hongkonských dolárov (14,21 miliardy eur).



Súčasťou opatrení je aj jednorazový príspevok pre každého dospelého obyvateľa Hongkongu v hodnote 10.000 HKD, ktorý by mal zmierniť finančnú záťaž obyvateľov a zvýšiť spotrebu. Táto suma sa bude týkať každého z približne 7 miliónov obyvateľov Hongkongu.



Nové výdavky tak spôsobia, že vo fiškálnom roku 2020/2021 (začne sa v apríli) by mal rozpočtový schodok dosiahnuť 139,1 miliardy HKD alebo približne 4,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). To znamená prudký rast deficitu v porovnaní s tohtoročným očakávaným rozpočtovým schodkom na úrovni 37,8 miliardy HKD, prvým rozpočtovým deficitom Hongkongu za posledných 15 rokov.



Minister však vysoké výdavky obhajuje. "Aj keď na budúci rok sa očakáva rekordný schodok rozpočtu, som presvedčený, že iba s takýmto rozpočtom môžeme pomôcť našim obyvateľom a miestnym podnikom dostať sa zo súčasných problémov," dodal Chan.



(1 EUR = 8,445 HKD)