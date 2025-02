HONOR oživuje 115 rokov histórie pomocou AI Photo Upscale

Bratislava, 21. februára (OTS) – Pri príležitosti 115. výročia prvého zápasu na Old Trafforde dnes spoločnosť HONOR oznámila, že jej nová funkcia vylepšovania fotografií pomocou umelej inteligencie v zariadení HONOR Magic7 Pro, podporovanou mobilnou platformou Snapdragon® 8 Elite6, oživila ikonické historické fotografie legendárneho štadióna Manchestru United, prezývaného „Divadlo snov, v súvislosti so sponzorstvom klubu spoločnosťou Qualcomm Technologies, Inc. Od roku 1910 bol Old Trafford dejiskom nespočetných nezabudnuteľných momentov svetového futbalu. Dnes táto jedinečná AI technológia prináša tieto vzácne zábery v kvalite 21. storočia a zvyšuje ich čistotu a detaily.Nový HONOR Magic7 Pro podporovaný mobilnou platformou Snapdragon® 8 Elite ponúka širokú škálu výkonných AI funkcií pre fotografovanie - od AI Super Zoom, AI Vylepšený potrét až po AI Snímanie pohybu. Funkcia AI Upscale je novinkou, ktorá umožňuje používateľom ľahko obnoviť poškodené alebo vyblednuté staré portrétne fotografie odstránením škrabancov, zvýšením rozlíšenia a zlepšením jasnosti. Vďaka AI Upscale na HONOR Magic7 Pro sa podarilo obnoviť a vylepšiť viac ako 40 fotografií z archívov Old Trafford, pričom vyblednuté pamiatky premenili na vyleštené snímky vhodné pre 21. storočie.uviedolpovedalpovedalPozrite si video zo zákulisia: https://www.manutd.com/en/videos/detail/snapdragon-x-honor-115-years-of-old-trafford