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HONOR prináša na Slovensko HONOR Magic V6
Špičková skladacia AI vlajková loď spája ultratenkú odolnosť s produktivitou naprieč ekosystémami.
Autor OTS
Bratislava 23. júna (OTS) - Globálna technologická spoločnosť HONOR dnes oznámila uvedenie modelu HONOR Magic V6 na Slovensku. Zariadenie spája ultratenký profil s rekordnou výdržou batérie, špičkovou odolnosťou a bezproblémovým prepojením naprieč ekosystémami, vrátane zariadení Apple. Vďaka inteligentným asistentom a multitaskingu na veľkej obrazovke funguje ako mimoriadne silný nástroj pre skutočnú produktivitu.
„Odvetvie potrebuje odvahu na evolúciu. Používatelia skladacích smartfónov by nikdy nemali robiť kompromisy medzi dizajnom, spoľahlivosťou a výkonom,“ povedal James Li, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR. „Pri HONOR Magic V6 sme sa zamerali na to, na čom skutočne záleží: prirodzený formát, dôveryhodná odolnosť a plynulá produktivita naprieč ekosystémami. HONOR Magic V6 odráža náš záväzok vytvárať AI zariadenia, ktoré ľuďom umožňujú naplno využiť ich potenciál, presne ako sme si stanovili v rámci iniciatívy HONOR ALPHA PLAN.“
HONOR Magic V6 má hrúbku len 9,00 mm v zloženom a 4,1 mm v rozloženom stave, s hmotnosťou približne 224 gramov . Tento ultratenký formát nerobí žiadne kompromisy v odolnosti. Základom je pánt HONOR Super Steel Hinge so špičkovou pevnosťou v ťahu 2800 MPa. Je posilnený bionickým systémom tlmenia s podporou umelej inteligencie, ktorý bol vyvinutý na základe tisícok simulácií, aby účinne absorboval nárazy a rovnomerne rozložil silu pri pádoch. Vnútorný displej využíva flexibilné sklo UTG, kým vonkajší displej je chránený technológiou HONOR NanoCrystal ochrany proti poškriabaniu. Tento povlak z nitridu kremíka obsahuje až 5600 vrstiev, čím minimalizuje odrazivosť displeja na 1,5 percenta a zvyšuje odolnosť. Zariadenie disponuje certifikáciami odolnosti voči vode a prachu IP68 a IP69 .
Vonkajší displej má veľkosť 6,52 palca a vnútorný 7,95 palca , pričom oba podporujú adaptívnu obnovovaciu frekvenciu 1 až 120 Hz. Vonkajší displej dosahuje maximálny jas 6000 nitov a vnútorný 5000 nitov . Technológie pre ochranu zraku zahŕňajú 4320Hz bezrizikové stmievanie displeja pre komfort očí.
Smartfón je vybavený kremíkovo-uhlíkovou batériou s kapacitou 6660 mAh . Tá obsahuje 25 percent kremíka a dosahuje hustotu energie 921 Wh/L.
Výkon zabezpečuje 3nm procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 , doplnený o LPDDR5X RAM a úložisko UFS 4.1. Grafický engine Vulkan umožňuje hrať náročné hry na vnútornom displeji pri 120 FPS.
Zariadenie podporuje 80 W káblové a 66 W bezdrôtové nabíjanie HONOR SuperCharge a tiež bezdrôtové reverzné nabíjanie. Systém dopĺňa čip HONOR E2 na riadenie spotreby a pokročilé vylepšenia RF signálu.
Kamerový systém AiMAGE obsahuje 50 Mpx hlavný fotoaparát s vysokou citlivosťou na svetlo, 64 Mpx periskopický teleobjektív s 1/2-palcovým snímačom a stabilizáciou CIPA 6.5 a 50 Mpx ultraširokouhlý fotoaparát . AI funkcie ako AI Farebný režim, Magická farba, Magická Video farba a AI Video z fotografie 2.0 poskytujú optimalizáciu v reálnom čase.
Operačný systém MagicOS 10 prináša ucelený balík umelej inteligencie s asistentmi HONOR AI Agent . Patria sem funkcie na tvorbu obsahu, AI Návrhy obrazovky a rozoznávanie zámerov.
Funkcia Fast Flex jednoduchým zložením aktivuje rozdelenie obrazovky a PC-level Multi-Flex umožňuje plynulú prácu s tromi aplikáciami súčasne a so súbormi nad 1 GB.
HONOR Share odstraňuje bariéry medzi ekosystémami a umožňuje prenos súborov a zdieľanie upozornení s iPhone, Mac, AirPods a Apple Watch.
Smartfón podporuje aj Quick Share pre rýchly prenos medzi Android a Apple zariadeniami.
Honor Magic V6 s Google Gemini umožňuje používateľom bezproblémovo komunikovať prostredníctvom textu, hlasu alebo obrazu, a mať tak k dispozícii komplexnú asistenciu na cestách. Zdieľajte svoju kameru alebo obrazovku v konverzáciách Gemini Live a opýtajte sa na čokoľvek, čo vidíte. Či už ste doma alebo na cestách, môžete si prejsť svoj harmonogram, spravovať zoznam úloh alebo priamo konať v Gemini Live pomocou prepojených aplikácií. Ponúka tiež bezplatnú trojmesačnú skúšobnú verziu Google AI Pro , ktorá poskytuje rozšírený prístup k tomu najlepšiemu od Gemini, vrátane nových a výkonných funkcií v aplikácii Gemini, ako je generovanie videa pomocou technológie Veo 3.1, generovanie obrázkov Nano Banana Pro, nástroj na tvorbu AI filmov Flow, výskumný AI asistent NotebookLM a navyše 5 TB cloudového úložiska.
Na Slovensku bude HONOR Magic V6 dostupný v červenej a čiernej farbe vo verzii so 16 GB RAM a 512 GB úložiskom. Odporúčaná maloobchodná cena je 2299 eur. Počas letnej akcie sa uplatní zľava 300 eur, takže finálna cena bude 1999 eur. Predaj na oficiálnom e-shope spoločnosti HONOR www.honorslovakia.sk začína 1. júla 2026 a okrem zľavy zákazník získa aj projektor HONOR Choice Projector Air Pro a SuperCharge Power Adapter.
Viac informácií o značke HONOR nájdete na oficiálnej webovej stránke: www.honor.com/sk a www.honorslovensko.sk.
„Odvetvie potrebuje odvahu na evolúciu. Používatelia skladacích smartfónov by nikdy nemali robiť kompromisy medzi dizajnom, spoľahlivosťou a výkonom,“ povedal James Li, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR. „Pri HONOR Magic V6 sme sa zamerali na to, na čom skutočne záleží: prirodzený formát, dôveryhodná odolnosť a plynulá produktivita naprieč ekosystémami. HONOR Magic V6 odráža náš záväzok vytvárať AI zariadenia, ktoré ľuďom umožňujú naplno využiť ich potenciál, presne ako sme si stanovili v rámci iniciatívy HONOR ALPHA PLAN.“
Nekompromisná odolnosť a ultratenký dizajn
HONOR Magic V6 má hrúbku len 9,00 mm v zloženom a 4,1 mm v rozloženom stave, s hmotnosťou približne 224 gramov . Tento ultratenký formát nerobí žiadne kompromisy v odolnosti. Základom je pánt HONOR Super Steel Hinge so špičkovou pevnosťou v ťahu 2800 MPa. Je posilnený bionickým systémom tlmenia s podporou umelej inteligencie, ktorý bol vyvinutý na základe tisícok simulácií, aby účinne absorboval nárazy a rovnomerne rozložil silu pri pádoch. Vnútorný displej využíva flexibilné sklo UTG, kým vonkajší displej je chránený technológiou HONOR NanoCrystal ochrany proti poškriabaniu. Tento povlak z nitridu kremíka obsahuje až 5600 vrstiev, čím minimalizuje odrazivosť displeja na 1,5 percenta a zvyšuje odolnosť. Zariadenie disponuje certifikáciami odolnosti voči vode a prachu IP68 a IP69 .
Vonkajší displej má veľkosť 6,52 palca a vnútorný 7,95 palca , pričom oba podporujú adaptívnu obnovovaciu frekvenciu 1 až 120 Hz. Vonkajší displej dosahuje maximálny jas 6000 nitov a vnútorný 5000 nitov . Technológie pre ochranu zraku zahŕňajú 4320Hz bezrizikové stmievanie displeja pre komfort očí.
Vynikajúci výkon a dlhá výdrž
Smartfón je vybavený kremíkovo-uhlíkovou batériou s kapacitou 6660 mAh . Tá obsahuje 25 percent kremíka a dosahuje hustotu energie 921 Wh/L.
Výkon zabezpečuje 3nm procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 , doplnený o LPDDR5X RAM a úložisko UFS 4.1. Grafický engine Vulkan umožňuje hrať náročné hry na vnútornom displeji pri 120 FPS.
Zariadenie podporuje 80 W káblové a 66 W bezdrôtové nabíjanie HONOR SuperCharge a tiež bezdrôtové reverzné nabíjanie. Systém dopĺňa čip HONOR E2 na riadenie spotreby a pokročilé vylepšenia RF signálu.
Inteligentné fotografovanie a produktivita naprieč ekosystémami
Kamerový systém AiMAGE obsahuje 50 Mpx hlavný fotoaparát s vysokou citlivosťou na svetlo, 64 Mpx periskopický teleobjektív s 1/2-palcovým snímačom a stabilizáciou CIPA 6.5 a 50 Mpx ultraširokouhlý fotoaparát . AI funkcie ako AI Farebný režim, Magická farba, Magická Video farba a AI Video z fotografie 2.0 poskytujú optimalizáciu v reálnom čase.
Operačný systém MagicOS 10 prináša ucelený balík umelej inteligencie s asistentmi HONOR AI Agent . Patria sem funkcie na tvorbu obsahu, AI Návrhy obrazovky a rozoznávanie zámerov.
Funkcia Fast Flex jednoduchým zložením aktivuje rozdelenie obrazovky a PC-level Multi-Flex umožňuje plynulú prácu s tromi aplikáciami súčasne a so súbormi nad 1 GB.
HONOR Share odstraňuje bariéry medzi ekosystémami a umožňuje prenos súborov a zdieľanie upozornení s iPhone, Mac, AirPods a Apple Watch.
Smartfón podporuje aj Quick Share pre rýchly prenos medzi Android a Apple zariadeniami.
HONOR Magic V6 s asistentom Google Gemini
Honor Magic V6 s Google Gemini umožňuje používateľom bezproblémovo komunikovať prostredníctvom textu, hlasu alebo obrazu, a mať tak k dispozícii komplexnú asistenciu na cestách. Zdieľajte svoju kameru alebo obrazovku v konverzáciách Gemini Live a opýtajte sa na čokoľvek, čo vidíte. Či už ste doma alebo na cestách, môžete si prejsť svoj harmonogram, spravovať zoznam úloh alebo priamo konať v Gemini Live pomocou prepojených aplikácií. Ponúka tiež bezplatnú trojmesačnú skúšobnú verziu Google AI Pro , ktorá poskytuje rozšírený prístup k tomu najlepšiemu od Gemini, vrátane nových a výkonných funkcií v aplikácii Gemini, ako je generovanie videa pomocou technológie Veo 3.1, generovanie obrázkov Nano Banana Pro, nástroj na tvorbu AI filmov Flow, výskumný AI asistent NotebookLM a navyše 5 TB cloudového úložiska.
Ceny, farby a dostupnosť
Na Slovensku bude HONOR Magic V6 dostupný v červenej a čiernej farbe vo verzii so 16 GB RAM a 512 GB úložiskom. Odporúčaná maloobchodná cena je 2299 eur. Počas letnej akcie sa uplatní zľava 300 eur, takže finálna cena bude 1999 eur. Predaj na oficiálnom e-shope spoločnosti HONOR www.honorslovakia.sk začína 1. júla 2026 a okrem zľavy zákazník získa aj projektor HONOR Choice Projector Air Pro a SuperCharge Power Adapter.
Viac informácií o značke HONOR nájdete na oficiálnej webovej stránke: www.honor.com/sk a www.honorslovensko.sk.