HONOR Robot Phone šokoval filmové Cannes
Do obchodov dorazí už tento rok.
Autor OTS
Bratislava 15. mája (OTS) - Globálna spoločnosť v oblasti ekosystémov AI zariadení HONOR dnes na podujatí China Night počas 79. ročníka filmového festivalu v Cannes demonštrovala budúcnosť mobilného zobrazovania so svojím revolučným robotickým telefónom. Zároveň oznámila, že Robot Phone bude oficiálne uvedený na trh v 3. štvrťroku tohto roka.
Ako jediný oficiálny partner pre zobrazovanie na tohtoročnom podujatí China Night filmového festivalu v Cannes, predstavenie Robot Phone znamená nový míľnik v misii spoločnosti HONOR demokratizovať zobrazovanie na profesionálnej úrovni a umožňuje novej generácii tvorcov rozprávať ich príbehy s novými kreatívnymi možnosťami. Hostia na podujatí si z prvej ruky vyskúšali, ako fyzická AI (physical AI) robotického telefónu môže otvoriť nové možnosti pre vizuálne vyjadrenie. Inovatívne zariadenie si vyslúžilo uznanie od svetoznámych filmárov, hercov a celebrít za svoju schopnosť poskytovať komplexné, stabilizované sledovacie zábery v takom kompaktnom a inteligentnom vyhotovení.
Pripravovaný HONOR Robot Phone bude obsahovať prvé výsledky strategickej technickej spolupráce medzi spoločnosťou HONOR a ARRI, svetoznámym dizajnérom a výrobcom profesionálnej kamerovej techniky pre filmové rozprávanie príbehov. Už viac ako storočie pomáha ARRI formovať spôsob, akým sa rozprávajú filmové príbehy – od raných čias filmu až po dnešné najpokročilejšie digitálne kamerové systémy. Je to záväzok, ktorý bol ocenený 20 vedeckými a technickými cenami od Akadémie filmových umení a vied.
„Dnes sa spotrebiteľské smartfóny už stali serióznym nástrojom v profesionálnej filmovej tvorbe a používajú sa v trhákoch po celom svete. Preto veríme, že je čas tieto svety ešte viac zblížiť. Vôbec po prvýkrát sú základné prvky ARRI Image Science integrované priamo do spotrebiteľského zariadenia,“ povedal David Bermbach, výkonný riaditeľ spoločnosti ARRI.
Zjednotením pokročilých schopností mobilného zobrazovania spoločnosti HONOR so storočným dedičstvom ARRI v definovaní filmovej kvality obrazu táto spolupráca odráža spoločnú ambíciu odomknúť nové kreatívne možnosti a rozšíriť filmové štandardy pre vizuálne vyjadrenie zo sveta špičkovej kinematografie smerom k ďalšej generácii tvorcov obsahu.
Podujatie China Night na 79. ročníku filmového festivalu v Cannes s témou „Od tradície k zajtrajšku“ spája umelcov a inovátorov, aby preskúmali budúcnosť filmu. „V čase, keď AI prináša nové možnosti do všetkých odvetví, sme nadšení, že môžeme spolupracovať so značkami ako HONOR, aby sme videli, ako technológia môže posilniť filmovú tvorbu,“ povedala Tina Jia, predsedníčka China Night, filmového festivalu v Cannes. Ako náš vôbec prvý partner pre zobrazovanie, technológia AI zobrazovania od HONOR môže priniesť skutočnú filmovú estetiku do mobilného zobrazovania, čo tvorcom umožní rozprávať autentické príbehy novými profesionálnymi metódami.
Účastníci interagovali s prelomovými funkciami robotického telefónu a boli svedkami jeho ultrakompaktného 4DoF gimbal systému, ktorý poskytuje ovládanie pohybu na robotickej úrovni. Videli, ako funkcie ako AI sledovanie objektu (AI Object Tracking) a AI SpinShot dokážu inteligentne sledovať subjekty a vykonávať plynulé rotačné pohyby, čím zjednodušujú zložité zábery, ktoré zvyčajne dosahujú veľké filmové štáby a vybavenie.
Viac informácií o HONOR Robot Phone sa dozviete tu: https://www.honor.com/global/events/honor-robot-phone/
