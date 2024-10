HONOR v spolupráci so spoločnosťou Google predstavuje funkciu

Cesta HONOR k umelej inteligencii: Budovanie komplexného a zodpovedného ekosystému umelej inteligencie

Cena a dostupnosť

O spoločnosti HONOR

HONOR je popredným svetovým dodávateľom inteligentných zariadení. Jej cieľom je stať sa globálnou ikonickou technologickou značkou a vytvoriť nový inteligentný svet pre všetkých prostredníctvom svojich výkonných produktov a služieb. So stálym zameraním na výskum a vývoj sa snaží vyvíjať technológie, ktoré umožňujú ľuďom na celom svete ísť ďalej a dávajú im slobodu dosahovať a robiť viac. HONOR ponúka rad vysokokvalitných smartfónov, tabletov, notebookov a nositeľných zariadení, ktoré vyhovujú každému rozpočtu, a vďaka svojmu portfóliu inovatívnych, prémiových a spoľahlivých produktov umožňujú ľuďom stať sa lepšou verziou seba samých.

Bratislava 10. októbra (OTS) - Globálna technologická značka HONOR v spolupráci so spoločnosťou Google dnes oznámila dostupnosť Circle to Search na vlajkovej lodi HONOR Magic V3, najtenšom skladacom smartfóne na trhu, ako aj na sérii HONOR 200, ktoré poskytujú vysoký výkon a bezkonkurenčný zážitok z fotografovania portrétov na štúdiovej úrovni. Táto nová funkcia zaisťuje, že každý používateľ môže využívať najnovšie pokroky v umelej inteligencii a užívať si bezproblémové a intuitívne vyhľadávanie.Funkcia Circle to Search umožňuje používateľom okamžite vyhľadávať akýkoľvek obsah, ktorý vidia vo svojom telefóne . Používatelia môžu jednoducho zakrúžkovať, zvýrazniť alebo vybrať text, obrázok alebo video, o ktorom chcú získať viac informácií, dvojitým kliknutím bez prepínania medzi aplikáciami. S funkciou Circle to Search je oveľa jednoduchšie nájsť čokoľvek, čo vás zaujíma.HONOR uznáva kľúčovú úlohu AI pri formovaní budúceho životného štýlu a dlhodobo považuje AI za strategickú prioritu. Prostredníctvom neustáleho výskumu, vývoja a otvorenej spolupráce s obchodnými partnermi sa HONOR zameriava na obohacovanie svojho ekosystému AI v zariadeniach a poskytovanie pokrokových riešení používateľom na celom svete. Začiatkom tohto roka spoločnosť HONOR predstavila štvorvrstvovú architektúru umelej inteligencie, ktorá slúži ako plán na prijatie umelej inteligencie v celom odvetví, ktorá bude prínosom pre používateľov na celom svete. Tento hybridný prístup k umelej inteligencii plne integruje AI v zariadení, ako aj cloudové riešenia umelej inteligencie. Spoločnosť HONOR vyvinula viacvrstvovú bezpečnostnú architektúru, a tiež HONOR Personal Cloud Compute na ochranu údajov a súkromia používateľov pri interakcii s cloudovými službami AI.Najnovšia vlajková loď, skladací smartfón HONOR Magic V3 predstavený na veľtrhu IFA 2024, je vybavený množstvom prevratných funkcií umelej inteligencie. V spolupráci so spoločnosťou Google je HONOR Magic V3 vybavený funkciami ako AI Zmizík, Preklad tvárou v tvár a HONOR Notes, ktoré používateľom poskytujú funkcie zvyšujúce produktivitu na profesionálnej úrovni. V súlade so svojím prístupom zameraným na používateľa predstavila spoločnosť HONOR prvú technológiu AI Defocus Eye Protection a AI Deepfake Detekcia proti podvodom na riešenie bežných zdravotných a bezpečnostných problémov spojených s používaním smartfónov. Súčasťou operačného systému MagicOS 8.0.1 sú aj funkcie Magic Portal a Magic Capsule, ktoré nanovo definujú interakciu medzi ľuďmi a zariadeniami a prinášajú používateľom pohodlie.Séria HONOR 200 bola uvedená na slovenský trh v júni a ponúka tri rôzne verzie – HONOR 200 Lite pre menej náročných používateľov, HONOR 200 pre tých, ktorí hľadajú vynikajúci výkon za rozumnú cenu a HONOR 200 Pro, ktorý očarí aj profesionálnych fotografov. HONOR Magic V3 je k dispozícii od septembra vo verzii s pamäťou 12 + 512 GB za cenu 1999 €. Aktuálne prebieha úvodná akcia - zľava 300€ + HONOR Magic-Pen + 66W nabíjačka a služba HONOR Care+, ktorá zahŕňa 6-mesačnú záruku na výmenu obrazovky. Akcia platí u predajcu Alza. HONOR Magic V3 je aktuálne dostupný taktiež u mobilného operátora Telekom v zaujímavej akcií.Viac informácií o značke HONOR nájdete na oficiálnych stránkach www.hihonor.com/sk/ a na slovenskom e-shope www.honorslovensko.sk Instagram: https://www.instagram.com/honorczsk/ Facebook: https://www.facebook.com/Honorcz/ Twitter: https://twitter.com/HonorCZSK