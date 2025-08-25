< sekcia Ekonomika
HOPI SK rozširuje svoje distribučné centrum v Maduniciach
Je to významný krok pre udržateľnú logistiku.
Autor OTS
Bratislava 25. augusta (OTS) - Výstavbu nového skladu HOPI SK zahájilo v marci 2025, a to slávnostným ceremoniálom a symbolickým poklepaním centrálneho stĺpu za účasti úzkeho okruhu hostí: vedúcich predstaviteľov materskej spoločnosti HOPI HOLDING, konateľa spoločnosti HOPI SK, konateľa spoločnosti DYNAMIK Holding (zhotoviteľ stavby) a tiež zástupcov spoločnosti METRO Cash & Carry SR, s.r.o., pre ktorú táto moderná logistická hala vzniká.
Nové distribučné centrum s rozlohou takmer 12 000 m² vzniká ako odpoveď na rastúce nároky na efektívnu logistiku a udržateľnosť v dodávateľských reťazcoch. Spoločnosť METRO, ktorá bude halu využívať, ako aj samotná spoločnosť HOPI SK kladú dôraz na optimalizáciu dopravy, efektívnejšiu distribúciu tovaru do všetkých veľkoobchodných prevádzok METRO na území Slovenska a minimalizáciu environmentálneho dopadu.
Vďaka tejto investícii sa znížia logistické náklady, skráti sa čas dodávok do predajní a zároveň sa znížia emisie CO₂ spojené s prepravou tovaru.
Foto: HOPI SK
Odovzdanie skladovej haly od generálneho dodávateľa stavby je dohodnuté na koniec septembra 2025.
Strategická poloha pri diaľnici D1 a vlastníctvo okolitých pozemkov umožňujú spoločnosti HOPI SK ďalší rast aj do budúcnosti. Aktuálna výstavba je iba prvou z troch plánovaných etáp. HOPI SK postupne plánuje na vlastných pozemkoch vybudovať distribučné centrum o veľkosti takmer 45 000 m² vo všetkých teplotných režimoch (mrazený, chladený, temperovaný a ambient). Kapacitu skladu zvyšuje nadštandardná výška haly až 15 metrov, ktorá umožňuje uskladniť palety až na siedmych úrovniach nad sebou. Jednou z výhod nového skladu je, že všetky ambientné priestory je vďaka nainštalovanej technológii možné temperovať alebo chladiť na požadovanú teplotu podľa potrieb klienta a charakteru skladovaného tovaru. Súčasťou skladu budú tiež pracoviská VAS (služby s pridanou hodnotou ako etiketovanie, balenie, kompletizácia tovaru a pod.) a kancelárske priestory.
Spoločnosť HOPI SK, okrem udržateľnej logistiky, myslí aj na podporu regiónu. Každá etapa výstavby prináša nové pracovné miesta nielen v sklade, ale aj v administratíve či doprave.
Významný krok pre udržateľnú logistiku
Investorom projektu je spoločnosť HOPI SK, ktorá túto investíciu vníma ako strategický krok na rozšírenie svojich logistických kapacít.
„Naším cieľom je dlhodobo poskytovať inovatívne a ekologické logistické riešenia. Tento projekt je dôkazom našej snahy kombinovať hospodársku efektivitu s ohľadom na životné prostredie. Realizujeme rôzne projekty zamerané na udržateľnosť a znižovanie našej uhlíkovej stopy v rámci dekarbonizačnej stratégie HOPI, ako napríklad: fotovoltika, batériové úložisko, agregovaná flexibilita a elektromobilita.“ hovorí Péter Vörös, konateľ spoločnosti HOPI SK.
K snahe o ekologickú výstavbu prispel aj postup recyklácie stavebného odpadu – napríklad zbúrané objekty garáží a parkoviska boli využité ako podsyp pri výstavbe ciest k novým objektom.
„Táto nová hala je pre nás kľúčovým krokom k efektívnejšiemu a udržateľnejšiemu zásobovaniu našich predajní. Skrátením dopravných trás a optimalizáciou skladového hospodárstva nielen zlepšíme kvalitu našich služieb, ale aj výrazne znížime našu uhlíkovú stopu,“ uviedol Romain Vincent, generálny riaditeľ METRO Slovakia.
Generálnym zhotoviteľom stavby je spoločnosť DYNAMIK, ktorá sa špecializuje na výstavbu moderných logistických a priemyselných objektov a pre HOPI SK realizuje už druhý projekt. „Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou projektu, ktorý spája technologickú inováciu s ESG princípmi. Našou prioritou je dodať moderný a efektívny priestor, ktorý bude spĺňať najvyššie štandardy udržateľnosti,“ dodal Vladimír Vikor ml., generálny riaditeľ DYNAMIK.
Foto: HOPI SK
Výška investície do prvej etapy výstavby distribučného centra dosahuje bez mála 20 mil.€, pričom približne 15 miliónov eur bolo vyčlenených na výstavbu samotnej budovy, zvyšná časť pokrýva náklady na nákup pozemkov a budovanie podpornej infraštruktúry. Jej dokončenie je plánované na september 2025. Nový sklad bude po spustení do prevádzky zohrávať kľúčovú úlohu v optimalizácii dodávateľských procesov spoločnosti METRO na území celého Slovenska. Po ukončení prvej fázy je spoločnosť HOPI SK pripravená reagovať na požiadavky trhu pokračovaním výstavby ďalších etáp až do celkovej rozlohy 45 000 m².
Projekt rozšírenia madunického distribučného centra vedie projektový manažér Oto Magnus, ktorý už v minulosti zastrešoval projekt prístavby mrazeného skladu. Išlo o prvú spoluprácu so spoločnosťou DYNAMIK, v rámci ktorej spoločnosť HOPI SK navýšila kapacitu mrazeného skladu na 20 000 paliet.
Rozdiel medzi rozšírením skladu a distribučného centra nespočíva len vo výške investície či type skladovaného tovaru. Kým pri mrazenom sklade išlo o prístavbu k existujúcemu objektu s cieľom zvýšiť jeho kapacitu, v prípade distribučného centra bolo potrebné zohľadniť požiadavky konkrétneho zákazníka – od skladových procesov, cez kapacitné potreby, až po výšku samotného objektu.
Súčasná podoba skladu (na fotografii vyčnievajúci skelet budovy v pozadí) je navrhnutá tak, aby umožnila okamžitú reakciu na dopyt zo strany potenciálneho zákazníka. V priebehu niekoľkých mesiacov je možné skelet zastrešiť, opláštiť a vytvoriť tak nové skladové kapacity, prispôsobené individuálnym požiadavkám klienta.
Projektový manažér Oto Magnus hodnotí celý projekt ako jednu veľkú výzvu. V aktuálnej fáze zohrávajú kľúčovú úlohu požiadavky zákazníka METRO SLOVAKIA, no HOPI SK už teraz počíta aj s budúcimi nárokmi ďalších klientov – najmä z hľadiska kvality, udržateľnosti a ekologických riešení.
„Teploty v sklade vieme flexibilne prispôsobiť podľa typu skladovaného tovaru – od 0–4 °C až po 15–25 °C. Temperovanie, teda chladenie aj vykurovanie na požadované teploty, efektívne zabezpečujeme pomocou tepelných čerpadiel a využívania odpadového tepla z mraziarenskej technológie. Rovnaký prístup budeme uplatňovať aj pri vykurovaní a chladení administratívnych priestorov novej skladovej haly. Tie budú vďaka vzduchotechnike napojenej na existujúci chladiaci systém celoročne temperované – vykurované aj chladené práve prostredníctvom odpadového tepla a chladu cez tepelné čerpadlá,“ dopĺňa Magnus.
Oto Magnus: „Už teraz sme investovali do prípravy technológií a inžinierskych sietí, aby sme v súlade s dekarbonizačnou stratégiou spoločnosti HOPI mohli rovnakým spôsobom vykurovať a chladiť celý sklad aj vo finálnej fáze výstavby s celkovou plochou 45 000 m². V prvej etape nám plocha haly poskytuje 11 500 m² strechy, na ktorú je možné inštalovať fotovoltický systém s plánovanou kapacitou 2 500 kWp.
V rámci investície do rozširovania areálu sme zabezpečili pripojenie celého objektu na verejný vodovod a kanalizáciu. Súčasťou dlhodobého investičného plánu je aj rozšírenie infraštruktúry a služieb pre externú nákladnú dopravu, ktorej intenzita bude s rastom areálu naďalej stúpať.
Plánujeme výstavbu nového veľkokapacitného vjazdu, parkoviska pre nákladné aj osobné vozidlá, ako aj rozšírenie sociálneho zázemia pre vodičov. Zároveň sa zameriavame na zlepšenie ergonómie a komfortu našich zamestnancov. V rámci modernizácie dopravnej infraštruktúry počítame aj s inštaláciou nabíjacích staníc pre elektromobily – ako pre osobné vozidlá (PKW), tak aj pre nákladné vozidlá (LKW).“
Foto: HOPI SK
Péter Vörös, konateľ HOPI SK:
„Otvorením nového skladu vzniká v regióne Dolného Považia jedinečné distribučné centrum, ktoré poskytuje služby v rámci tzv. One Roof Concept – všetko pod jednou strechou. Zákazníkom ponúkame skladovanie, dopravu aj služby s pridanou hodnotou (VAS) vo všetkých teplotných režimoch – od -22 °C až po ambient. Všetko sa pritom nachádza na jednom mieste – na strategicky výhodnej adrese v blízkosti diaľnice D1, s vynikajúcou dostupnosťou k centrálnym skladom najväčších retailových hráčov na slovenskom trhu.“
HOPI SK je dnes jedinou spoločnosťou na Slovensku, ktorá dokáže svojim zákazníkom zabezpečiť vnútroštátnu prepravu v akomkoľvek objeme – od jednej položky, kartónu, polpalety, palety až po celovozové zásielky (33 – 66 paliet).
V spolupráci s dcérskou spoločnosťou HOPI GLOBAL SOLUTIONS Slovakia zabezpečujeme prepravu tovaru v rovnakom rozsahu aj na medzinárodnej úrovni, a to prostredníctvom cestnej, námornej aj leteckej dopravy.
Táto jedinečná koncepcia integrovaných služieb predstavuje významnú konkurenčnú výhodu, ktorá nám umožňuje pružne reagovať na potreby zákazníkov a poskytovať im komplexné logistické riešenia na mieru.
Spoločnosť HOPI SK plánuje v novembri slávnostne otvoriť nový sklad a oficiálne ho odovzdať do užívania zákazníkovi METRO. Otvorenie sa uskutoční za účasti majiteľov materskej spoločnosti HOPI HOLDING, zástupcov vedenia spoločností HOPI SK, METRO Slovakia, DYNAMIK Holding a ďalších pozvaných hostí.
HOPI SK je významný logistický operátor so širokým portfóliom služieb v oblasti skladovania, distribúcie tovaru a VAS vo všetkých teplotných režimoch (mrazený, chladený, temper a ambient). Je jednou z dcérskych spoločností HOPI HOLDING – rodinnej firmy z českého Klášterce nad Ohří. Dlhodobo sa zameriava na efektívne a udržateľné logistické riešenia pre svojich klientov v rôznych sektoroch. Viac informácií o pôsobení skupiny HOPI nájdete v dokumente Supply Chain compass - CZ.
Na jar tohto roku oslávila 25. výročie svojho pôsobenia na Slovensku.
Nové distribučné centrum s rozlohou takmer 12 000 m² vzniká ako odpoveď na rastúce nároky na efektívnu logistiku a udržateľnosť v dodávateľských reťazcoch. Spoločnosť METRO, ktorá bude halu využívať, ako aj samotná spoločnosť HOPI SK kladú dôraz na optimalizáciu dopravy, efektívnejšiu distribúciu tovaru do všetkých veľkoobchodných prevádzok METRO na území Slovenska a minimalizáciu environmentálneho dopadu.
Vďaka tejto investícii sa znížia logistické náklady, skráti sa čas dodávok do predajní a zároveň sa znížia emisie CO₂ spojené s prepravou tovaru.
Foto: HOPI SK
Odovzdanie skladovej haly od generálneho dodávateľa stavby je dohodnuté na koniec septembra 2025.
Strategická poloha pri diaľnici D1 a vlastníctvo okolitých pozemkov umožňujú spoločnosti HOPI SK ďalší rast aj do budúcnosti. Aktuálna výstavba je iba prvou z troch plánovaných etáp. HOPI SK postupne plánuje na vlastných pozemkoch vybudovať distribučné centrum o veľkosti takmer 45 000 m² vo všetkých teplotných režimoch (mrazený, chladený, temperovaný a ambient). Kapacitu skladu zvyšuje nadštandardná výška haly až 15 metrov, ktorá umožňuje uskladniť palety až na siedmych úrovniach nad sebou. Jednou z výhod nového skladu je, že všetky ambientné priestory je vďaka nainštalovanej technológii možné temperovať alebo chladiť na požadovanú teplotu podľa potrieb klienta a charakteru skladovaného tovaru. Súčasťou skladu budú tiež pracoviská VAS (služby s pridanou hodnotou ako etiketovanie, balenie, kompletizácia tovaru a pod.) a kancelárske priestory.
Spoločnosť HOPI SK, okrem udržateľnej logistiky, myslí aj na podporu regiónu. Každá etapa výstavby prináša nové pracovné miesta nielen v sklade, ale aj v administratíve či doprave.
Významný krok pre udržateľnú logistiku
Investorom projektu je spoločnosť HOPI SK, ktorá túto investíciu vníma ako strategický krok na rozšírenie svojich logistických kapacít.
„Naším cieľom je dlhodobo poskytovať inovatívne a ekologické logistické riešenia. Tento projekt je dôkazom našej snahy kombinovať hospodársku efektivitu s ohľadom na životné prostredie. Realizujeme rôzne projekty zamerané na udržateľnosť a znižovanie našej uhlíkovej stopy v rámci dekarbonizačnej stratégie HOPI, ako napríklad: fotovoltika, batériové úložisko, agregovaná flexibilita a elektromobilita.“ hovorí Péter Vörös, konateľ spoločnosti HOPI SK.
K snahe o ekologickú výstavbu prispel aj postup recyklácie stavebného odpadu – napríklad zbúrané objekty garáží a parkoviska boli využité ako podsyp pri výstavbe ciest k novým objektom.
„Táto nová hala je pre nás kľúčovým krokom k efektívnejšiemu a udržateľnejšiemu zásobovaniu našich predajní. Skrátením dopravných trás a optimalizáciou skladového hospodárstva nielen zlepšíme kvalitu našich služieb, ale aj výrazne znížime našu uhlíkovú stopu,“ uviedol Romain Vincent, generálny riaditeľ METRO Slovakia.
Generálnym zhotoviteľom stavby je spoločnosť DYNAMIK, ktorá sa špecializuje na výstavbu moderných logistických a priemyselných objektov a pre HOPI SK realizuje už druhý projekt. „Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou projektu, ktorý spája technologickú inováciu s ESG princípmi. Našou prioritou je dodať moderný a efektívny priestor, ktorý bude spĺňať najvyššie štandardy udržateľnosti,“ dodal Vladimír Vikor ml., generálny riaditeľ DYNAMIK.
Foto: HOPI SK
Výška investície do prvej etapy výstavby distribučného centra dosahuje bez mála 20 mil.€, pričom približne 15 miliónov eur bolo vyčlenených na výstavbu samotnej budovy, zvyšná časť pokrýva náklady na nákup pozemkov a budovanie podpornej infraštruktúry. Jej dokončenie je plánované na september 2025. Nový sklad bude po spustení do prevádzky zohrávať kľúčovú úlohu v optimalizácii dodávateľských procesov spoločnosti METRO na území celého Slovenska. Po ukončení prvej fázy je spoločnosť HOPI SK pripravená reagovať na požiadavky trhu pokračovaním výstavby ďalších etáp až do celkovej rozlohy 45 000 m².
Projekt rozšírenia madunického distribučného centra vedie projektový manažér Oto Magnus, ktorý už v minulosti zastrešoval projekt prístavby mrazeného skladu. Išlo o prvú spoluprácu so spoločnosťou DYNAMIK, v rámci ktorej spoločnosť HOPI SK navýšila kapacitu mrazeného skladu na 20 000 paliet.
Rozdiel medzi rozšírením skladu a distribučného centra nespočíva len vo výške investície či type skladovaného tovaru. Kým pri mrazenom sklade išlo o prístavbu k existujúcemu objektu s cieľom zvýšiť jeho kapacitu, v prípade distribučného centra bolo potrebné zohľadniť požiadavky konkrétneho zákazníka – od skladových procesov, cez kapacitné potreby, až po výšku samotného objektu.
Súčasná podoba skladu (na fotografii vyčnievajúci skelet budovy v pozadí) je navrhnutá tak, aby umožnila okamžitú reakciu na dopyt zo strany potenciálneho zákazníka. V priebehu niekoľkých mesiacov je možné skelet zastrešiť, opláštiť a vytvoriť tak nové skladové kapacity, prispôsobené individuálnym požiadavkám klienta.
Projektový manažér Oto Magnus hodnotí celý projekt ako jednu veľkú výzvu. V aktuálnej fáze zohrávajú kľúčovú úlohu požiadavky zákazníka METRO SLOVAKIA, no HOPI SK už teraz počíta aj s budúcimi nárokmi ďalších klientov – najmä z hľadiska kvality, udržateľnosti a ekologických riešení.
„Teploty v sklade vieme flexibilne prispôsobiť podľa typu skladovaného tovaru – od 0–4 °C až po 15–25 °C. Temperovanie, teda chladenie aj vykurovanie na požadované teploty, efektívne zabezpečujeme pomocou tepelných čerpadiel a využívania odpadového tepla z mraziarenskej technológie. Rovnaký prístup budeme uplatňovať aj pri vykurovaní a chladení administratívnych priestorov novej skladovej haly. Tie budú vďaka vzduchotechnike napojenej na existujúci chladiaci systém celoročne temperované – vykurované aj chladené práve prostredníctvom odpadového tepla a chladu cez tepelné čerpadlá,“ dopĺňa Magnus.
Oto Magnus: „Už teraz sme investovali do prípravy technológií a inžinierskych sietí, aby sme v súlade s dekarbonizačnou stratégiou spoločnosti HOPI mohli rovnakým spôsobom vykurovať a chladiť celý sklad aj vo finálnej fáze výstavby s celkovou plochou 45 000 m². V prvej etape nám plocha haly poskytuje 11 500 m² strechy, na ktorú je možné inštalovať fotovoltický systém s plánovanou kapacitou 2 500 kWp.
V rámci investície do rozširovania areálu sme zabezpečili pripojenie celého objektu na verejný vodovod a kanalizáciu. Súčasťou dlhodobého investičného plánu je aj rozšírenie infraštruktúry a služieb pre externú nákladnú dopravu, ktorej intenzita bude s rastom areálu naďalej stúpať.
Plánujeme výstavbu nového veľkokapacitného vjazdu, parkoviska pre nákladné aj osobné vozidlá, ako aj rozšírenie sociálneho zázemia pre vodičov. Zároveň sa zameriavame na zlepšenie ergonómie a komfortu našich zamestnancov. V rámci modernizácie dopravnej infraštruktúry počítame aj s inštaláciou nabíjacích staníc pre elektromobily – ako pre osobné vozidlá (PKW), tak aj pre nákladné vozidlá (LKW).“
Foto: HOPI SK
Péter Vörös, konateľ HOPI SK:
„Otvorením nového skladu vzniká v regióne Dolného Považia jedinečné distribučné centrum, ktoré poskytuje služby v rámci tzv. One Roof Concept – všetko pod jednou strechou. Zákazníkom ponúkame skladovanie, dopravu aj služby s pridanou hodnotou (VAS) vo všetkých teplotných režimoch – od -22 °C až po ambient. Všetko sa pritom nachádza na jednom mieste – na strategicky výhodnej adrese v blízkosti diaľnice D1, s vynikajúcou dostupnosťou k centrálnym skladom najväčších retailových hráčov na slovenskom trhu.“
HOPI SK je dnes jedinou spoločnosťou na Slovensku, ktorá dokáže svojim zákazníkom zabezpečiť vnútroštátnu prepravu v akomkoľvek objeme – od jednej položky, kartónu, polpalety, palety až po celovozové zásielky (33 – 66 paliet).
V spolupráci s dcérskou spoločnosťou HOPI GLOBAL SOLUTIONS Slovakia zabezpečujeme prepravu tovaru v rovnakom rozsahu aj na medzinárodnej úrovni, a to prostredníctvom cestnej, námornej aj leteckej dopravy.
Táto jedinečná koncepcia integrovaných služieb predstavuje významnú konkurenčnú výhodu, ktorá nám umožňuje pružne reagovať na potreby zákazníkov a poskytovať im komplexné logistické riešenia na mieru.
Spoločnosť HOPI SK plánuje v novembri slávnostne otvoriť nový sklad a oficiálne ho odovzdať do užívania zákazníkovi METRO. Otvorenie sa uskutoční za účasti majiteľov materskej spoločnosti HOPI HOLDING, zástupcov vedenia spoločností HOPI SK, METRO Slovakia, DYNAMIK Holding a ďalších pozvaných hostí.
HOPI SK je významný logistický operátor so širokým portfóliom služieb v oblasti skladovania, distribúcie tovaru a VAS vo všetkých teplotných režimoch (mrazený, chladený, temper a ambient). Je jednou z dcérskych spoločností HOPI HOLDING – rodinnej firmy z českého Klášterce nad Ohří. Dlhodobo sa zameriava na efektívne a udržateľné logistické riešenia pre svojich klientov v rôznych sektoroch. Viac informácií o pôsobení skupiny HOPI nájdete v dokumente Supply Chain compass - CZ.
Na jar tohto roku oslávila 25. výročie svojho pôsobenia na Slovensku.