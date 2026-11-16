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Horák: O podobe autobusovej dopravy rozhodnú najbližšie roky
Platnosť 19 zmlúv o prevádzkovaní regionálnej autobusovej dopravy a 56 zmlúv o mestskej doprave uplynie v rokoch 2027 až 2033.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - O podmienkach prevádzkovania verejnej autobusovej a mestskej dopravy rozhodnú v najbližších rokoch kraje a mestá ako ich objednávatelia. Platnosť 19 zmlúv o prevádzkovaní regionálnej autobusovej dopravy a 56 zmlúv o mestskej doprave uplynie v rokoch 2027 až 2033. Upozornil na to autobusový dopravca Arriva, ktorý pôsobí na Slovensku v piatich krajoch.
Skupina podporuje, aby sa nové zmluvy s dopravcami, spravidla na desať rokov, uzatvárali nielen podľa najnižšej ceny, ale aby objednávatelia zohľadňovali aj kvalitu a udržateľnosť služieb.
„Európska komisia iniciuje a navrhuje, aby to v budúcich tendroch nebolo len o najnižšej cene, aby to bolo aj o flexibilite a kvalite,“ povedal generálny riaditeľ spoločností skupiny Arriva na Slovensku Michal Horák. V budúcich tendroch by pri vyhodnocovaní ponúk dopravcov mala mať kvalita váhu 30 percent, aby objednávatelia nevyberali len na základe najnižšej ceny.
Zmeny, ktoré presiahnu 50 percent pôvodnej odhadovanej hodnoty zmluvy, by mali podliehať prísnejším povinnostiam v transparentnosti. Návrh nového nariadenia Európskej komisie, ktorý zjednodušuje rámec pre verejné obstarávanie, ešte musia schváliť Európsky parlament a Rada EÚ. Nové pravidlá by sa mali začať uplatňovať dva roky po nadobudnutí účinnosti.
Súťaženie naraz veľkého počtu zákaziek podľa dopravcu zvyšuje riziko, že výrobcom autobusov a dodávateľom nabíjacej infraštruktúry nebudú stačiť kapacity a dopravcovia budú hľadať stovky nových vodičov. Kraje a mestá by mali mať voľnejšie ruky, aby mohli hodnotiť kvalitu, nielen cenu, a počas trvania zmlúv pružne reagovať na zmeny zvyšovaním počtu vozidiel a úpravami výkonov.
Záujem o verejnú dopravu sa počas trvania desaťročnej zmluvy môže zásadne zmeniť. „Dobrým príkladom je Bratislava a okolie. V obci Miloslavov došlo k nárastu počtu obyvateľov o 39 percent medzi rokmi 2021 a 2024, v obci Rovinka o 16 percent. Pre dopravcu to znamená v ideálnom prípade flexibilne zareagovať na zvýšený záujem cestujúcich, aby nestratili komfort. Nie vždy sme schopní flexibilne zareagovať a operatívne nasadiť vozidlo iného typu, pretože nám to zmluva neumožňuje,“ priblížil Horák.
Mzdy a ceny pohonných látok či energií tvoria významnú časť nákladov verejnej dopravy. „Európska komisia sa bude snažiť presadzovať a spolu ovplyvňovať tendre, aby bola efektívne zakotvená a používaná indexácia zmlúv. To znamená nákladové položky, ktoré prevádzkovateľ neovplyvní,“ priblížil Horák. To podľa neho vytvorí predpoklad pre stabilitu a udržateľnosť zmlúv.
Ako dodal, nemalo by dochádzať k tomu, čo sa stalo aj na Slovensku. Isté mesto pred niekoľkými rokmi vysúťažilo mestskú dopravu za výrazne najnižšiu cenu, no zmluvu predčasne ukončilo a muselo zaplatiť odstupné takmer pol milióna eur. V inom meste dopravca odstúpil od zmluvy, lebo nedokázal poskytovať dopravné služby za nízku zazmluvnenú cenu.
Skupina podporuje, aby sa nové zmluvy s dopravcami, spravidla na desať rokov, uzatvárali nielen podľa najnižšej ceny, ale aby objednávatelia zohľadňovali aj kvalitu a udržateľnosť služieb.
„Európska komisia iniciuje a navrhuje, aby to v budúcich tendroch nebolo len o najnižšej cene, aby to bolo aj o flexibilite a kvalite,“ povedal generálny riaditeľ spoločností skupiny Arriva na Slovensku Michal Horák. V budúcich tendroch by pri vyhodnocovaní ponúk dopravcov mala mať kvalita váhu 30 percent, aby objednávatelia nevyberali len na základe najnižšej ceny.
Zmeny, ktoré presiahnu 50 percent pôvodnej odhadovanej hodnoty zmluvy, by mali podliehať prísnejším povinnostiam v transparentnosti. Návrh nového nariadenia Európskej komisie, ktorý zjednodušuje rámec pre verejné obstarávanie, ešte musia schváliť Európsky parlament a Rada EÚ. Nové pravidlá by sa mali začať uplatňovať dva roky po nadobudnutí účinnosti.
Súťaženie naraz veľkého počtu zákaziek podľa dopravcu zvyšuje riziko, že výrobcom autobusov a dodávateľom nabíjacej infraštruktúry nebudú stačiť kapacity a dopravcovia budú hľadať stovky nových vodičov. Kraje a mestá by mali mať voľnejšie ruky, aby mohli hodnotiť kvalitu, nielen cenu, a počas trvania zmlúv pružne reagovať na zmeny zvyšovaním počtu vozidiel a úpravami výkonov.
Záujem o verejnú dopravu sa počas trvania desaťročnej zmluvy môže zásadne zmeniť. „Dobrým príkladom je Bratislava a okolie. V obci Miloslavov došlo k nárastu počtu obyvateľov o 39 percent medzi rokmi 2021 a 2024, v obci Rovinka o 16 percent. Pre dopravcu to znamená v ideálnom prípade flexibilne zareagovať na zvýšený záujem cestujúcich, aby nestratili komfort. Nie vždy sme schopní flexibilne zareagovať a operatívne nasadiť vozidlo iného typu, pretože nám to zmluva neumožňuje,“ priblížil Horák.
Mzdy a ceny pohonných látok či energií tvoria významnú časť nákladov verejnej dopravy. „Európska komisia sa bude snažiť presadzovať a spolu ovplyvňovať tendre, aby bola efektívne zakotvená a používaná indexácia zmlúv. To znamená nákladové položky, ktoré prevádzkovateľ neovplyvní,“ priblížil Horák. To podľa neho vytvorí predpoklad pre stabilitu a udržateľnosť zmlúv.
Ako dodal, nemalo by dochádzať k tomu, čo sa stalo aj na Slovensku. Isté mesto pred niekoľkými rokmi vysúťažilo mestskú dopravu za výrazne najnižšiu cenu, no zmluvu predčasne ukončilo a muselo zaplatiť odstupné takmer pol milióna eur. V inom meste dopravca odstúpil od zmluvy, lebo nedokázal poskytovať dopravné služby za nízku zazmluvnenú cenu.