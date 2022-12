Gastrosektor: Trvalá 10-% DPH na gastro pomôže Slovensku

Bratislava 21. decembra (TASR) - Iniciatíva Zachráňme gastro!, ktorá združuje viac ako 700 slovenských reštauračných zariadení, reagovala kladne na utorkové (20. 12.) avizovanie trvalého zníženia dane z pridanej hodnoty (DPH) na 10 % pre gastro sektor. Verí, že ďalší parlamentný pokus o pomoc pre slovenské reštaurácie dopadne dobre. Podľa nich by to pomohlo verejným rozpočtom, státisícom zamestnancov a stovkám podnikateľov.



"Desaťpercentná DPH v reštauráciách výrazne pomôže státisícom zamestnancov a stovkám slovenských malých a stredných podnikateľov, ktorí sa dnes trápia s klesajúcimi tržbami pre strach ľudí z budúcnosti a takmer neexistujúcim cestovným ruchom. Znížená sadzba nám pomôže prežiť zlé časy extrémnych cien energií, a neskôr určite potiahne celý sektor vpred k lepším službám a novým konceptom. Som presvedčený, že z takéhoto kroku budú v horizonte niekoľkých rokov profitovať aj verejné rozpočty v podobe vyšších národných či miestnych daní a poplatkov," konštatoval hovorca iniciatívy Stanislav Pavlík.



Hnutia a strany OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí sa dohodli na podpore schválenia štátneho rozpočtu na budúci rok. Na spoločnej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR to v utorok oznámili dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) a predseda SaS Richard Sulík. Došlo aj k dohode na znížení daňového zaťaženia, vrátane trvalého zníženia DPH na gastro sektor.