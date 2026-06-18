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Horecký: KDH bude proti vysloveniu dôvery vláde, je brzdou rozvoja
Fico sa podľa Horeckého nespráva ako niekto, kto by mohol byť ústavným sudcom, ale ani premiérom SR.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za opozičné KDH budú hlasovať proti vysloveniu dôvery vláde. Novinárom to vo štvrtok povedal Ján Horecký (KDH). Vláda sa podľa neho chce držať pri moci za každú cenu a dokáže sa dohodnúť iba na svojich záujmoch. Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) vyčíta, že pohŕda ústavnými princípmi, hoci sa chcel v minulosti stať sudcom Ústavného súdu SR. Vláda je podľa Horeckého brzdou ekonomiky a rozvoja krajiny.
„Očakávame výsledok, že táto vláda chce držať koalíciu pokope a seba pri moci za každú cenu. Vidíme to pri tom, ako obsadzovali posty ministrov, na čom sa dokážu a nedokážu dohodnúť. Dokážu sa dohodnúť iba na svojich partikulárnych záujmoch a nie potrebách občanov Slovenskej republiky. Preto bude KDH zásadne proti vysloveniu dôvery vláde Slovenskej republiky,“ vyhlásil Horecký. Pripomenul, že keď sa chcel stať v roku 2019 Fico ústavným sudcom, vyhlasoval, že ako politik a premiér presadzoval a chce presadzovať ústavné princípy SR. Poslanec preto premiérovi vyčíta, že k elementárnej povinnosti vyplývajúcej z ústavného zákona požiadať o dôveru vláde z dôvodu prekročenia dlhovej brzdy pristúpil až potom, keď prišlo uznesenie Ústavného súdu.
Fico sa podľa Horeckého nespráva ako niekto, kto by mohol byť ústavným sudcom, ale ani premiérom SR. „Vo svojom úvodnom príhovore dokázal jedine opäť to, čo vždy - vyhovárať sa na predchádzajúce vlády,“ povedal s tým, že táto vláda zadlžuje Slovensko oveľa rýchlejšie ako predchádzajúce vlády. Premiér sa vo svojom vystúpení v pléne podľa Horeckého navážal do bývalých vlád a opozície a ani vecne nepožiadal o dôveru. „Nepovedal nič, čím by sa túto dôveru usilovať si zaslúžiť,“ povedal.
Horecký pripomenul, že na Slovensku je dnes verejný dlh na úrovni 61 percent hrubého domáceho produktu, čo predstavuje 84 miliárd eur. „Do konca volebného obdobia dlh Slovenskej republiky narastie o 20 miliárd eur. Na konsolidácii táto vláda vybrala od občanov, zamestnávateľov a podnikateľov takmer 12 miliárd eur,“ uviedol. „Táto vláda je brzdou ekonomiky a rozvoja Slovenskej republiky, preto budeme hlasovať proti vysloveniu dôvery vláde,“ uzavrel.
„Očakávame výsledok, že táto vláda chce držať koalíciu pokope a seba pri moci za každú cenu. Vidíme to pri tom, ako obsadzovali posty ministrov, na čom sa dokážu a nedokážu dohodnúť. Dokážu sa dohodnúť iba na svojich partikulárnych záujmoch a nie potrebách občanov Slovenskej republiky. Preto bude KDH zásadne proti vysloveniu dôvery vláde Slovenskej republiky,“ vyhlásil Horecký. Pripomenul, že keď sa chcel stať v roku 2019 Fico ústavným sudcom, vyhlasoval, že ako politik a premiér presadzoval a chce presadzovať ústavné princípy SR. Poslanec preto premiérovi vyčíta, že k elementárnej povinnosti vyplývajúcej z ústavného zákona požiadať o dôveru vláde z dôvodu prekročenia dlhovej brzdy pristúpil až potom, keď prišlo uznesenie Ústavného súdu.
Fico sa podľa Horeckého nespráva ako niekto, kto by mohol byť ústavným sudcom, ale ani premiérom SR. „Vo svojom úvodnom príhovore dokázal jedine opäť to, čo vždy - vyhovárať sa na predchádzajúce vlády,“ povedal s tým, že táto vláda zadlžuje Slovensko oveľa rýchlejšie ako predchádzajúce vlády. Premiér sa vo svojom vystúpení v pléne podľa Horeckého navážal do bývalých vlád a opozície a ani vecne nepožiadal o dôveru. „Nepovedal nič, čím by sa túto dôveru usilovať si zaslúžiť,“ povedal.
Horecký pripomenul, že na Slovensku je dnes verejný dlh na úrovni 61 percent hrubého domáceho produktu, čo predstavuje 84 miliárd eur. „Do konca volebného obdobia dlh Slovenskej republiky narastie o 20 miliárd eur. Na konsolidácii táto vláda vybrala od občanov, zamestnávateľov a podnikateľov takmer 12 miliárd eur,“ uviedol. „Táto vláda je brzdou ekonomiky a rozvoja Slovenskej republiky, preto budeme hlasovať proti vysloveniu dôvery vláde,“ uzavrel.