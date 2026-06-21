< sekcia Ekonomika
Hormuzský prieliv zostáva podľa Iránu uzavretý
Velenie iránskych ozbrojených síl v sobotu (20. 6.) oznámilo, že Teherán uzatvára Hormuzský prieliv v reakcii na pretrvávajúce izraelské útoky na územie Libanonu.
Autor TASR
Teherán 21. júna (TASR) - Hormuzský prieliv zostáva uzavretý a žiadne lode nemajú povolený prechod, oznámila v nedeľu iránska tlačová agentúra Fars. Námorné sily Iránskych revolučných gárd (IRGC) nevydávajú povolenia na prechod lodí „až do ďalšieho oznámenia“, napísala agentúra s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Velenie iránskych ozbrojených síl v sobotu (20. 6.) oznámilo, že Teherán uzatvára Hormuzský prieliv v reakcii na pretrvávajúce izraelské útoky na územie Libanonu, ktoré podľa Iránu porušujú memorandum o porozumení podpísané s USA. Deň predtým izraelská armáda zintenzívnila svoje operácie v Libanone a zaútočila na početné ciele Hizballáhu vo viacerých častiach krajiny. Izraelská vláda uviedla, že išlo o reakciu na útoky na izraelských vojakov v južnom Libanone a na ostreľovanie severného Izraela.
Cez Hormuzský prieliv v bežných podmienkach prechádzala asi pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu.
Velenie iránskych ozbrojených síl v sobotu (20. 6.) oznámilo, že Teherán uzatvára Hormuzský prieliv v reakcii na pretrvávajúce izraelské útoky na územie Libanonu, ktoré podľa Iránu porušujú memorandum o porozumení podpísané s USA. Deň predtým izraelská armáda zintenzívnila svoje operácie v Libanone a zaútočila na početné ciele Hizballáhu vo viacerých častiach krajiny. Izraelská vláda uviedla, že išlo o reakciu na útoky na izraelských vojakov v južnom Libanone a na ostreľovanie severného Izraela.
Cez Hormuzský prieliv v bežných podmienkach prechádzala asi pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu.