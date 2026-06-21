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Hormuzský prieliv zostáva podľa Iránu uzavretý

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Obyvatelia plávajú vo vodách Hormuzského prielivu, zatiaľ čo malý motorový čln míňa nákladné lode a iné komerčné plavidlá na mori neďaleko mesta Bandar Abbás v Iráne, v stredu 17. júna 2026. Foto: TASR/AP

Velenie iránskych ozbrojených síl v sobotu (20. 6.) oznámilo, že Teherán uzatvára Hormuzský prieliv v reakcii na pretrvávajúce izraelské útoky na územie Libanonu.

Autor TASR
Teherán 21. júna (TASR) - Hormuzský prieliv zostáva uzavretý a žiadne lode nemajú povolený prechod, oznámila v nedeľu iránska tlačová agentúra Fars. Námorné sily Iránskych revolučných gárd (IRGC) nevydávajú povolenia na prechod lodí „až do ďalšieho oznámenia“, napísala agentúra s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Velenie iránskych ozbrojených síl v sobotu (20. 6.) oznámilo, že Teherán uzatvára Hormuzský prieliv v reakcii na pretrvávajúce izraelské útoky na územie Libanonu, ktoré podľa Iránu porušujú memorandum o porozumení podpísané s USA. Deň predtým izraelská armáda zintenzívnila svoje operácie v Libanone a zaútočila na početné ciele Hizballáhu vo viacerých častiach krajiny. Izraelská vláda uviedla, že išlo o reakciu na útoky na izraelských vojakov v južnom Libanone a na ostreľovanie severného Izraela.

Cez Hormuzský prieliv v bežných podmienkach prechádzala asi pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu.
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