Horňák: Pomoc EÚ s dotáciami cien elektriny môže byť pre SR problém

Bratislava 30. júna (TASR) - Nový návrh Európskej komisie umožní členským štátom dotovať ceny elektriny pre podniky, ktoré zároveň investujú do systematického zníženia jej spotreby. Pomoc je však limitovaná a môže byť problémom pre krajiny s napätým štátnym rozpočtom, akou je aj Slovensko, priblížil v pondelok makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



„Možnou nevýhodou pre členské krajiny je, že nie všetky z nich majú dostatok priestoru v štátnom rozpočte, aby k takejto pomoci pristúpili. Príkladom je aj Slovensko, ktoré sa potýka s nevyhnutnou konsolidáciou verejných financií. Hrozbou tiež je už tradičná administratívna náročnosť takýchto schém,“ zhodnotil odborník.



Na druhej strane, výhodou tohto opatrenia podľa neho je, že umožňuje zasiahnuť všetkým členským štátom, rieši akútnu hrozbu presunu podnikov z Európskej únie (EÚ) pre nákladovú nevýhodu a zároveň núti podniky investovať do dekarbonizačných projektov, čím systematicky zníži ich spotrebu elektriny v budúcnosti.



Únia týmto opatrením reaguje na vysoké ceny energií, ktoré znevýhodňujú domácich výrobcov na globálnom trhu. Priemerná cena elektriny pre najväčšie podniky s najväčšou spotrebou sa v EÚ pohybuje na úrovni 14 centov za kilowatthodinu, na Slovensku je to asi 18 centov. Na porovnanie, ceny elektriny na európskom kontinente sú dvoj- až trojnásobné oproti tým, ktoré podniky platia v Spojených štátoch, priblížil Horňák.



„V aktuálnej situácii tak Európskej únii nezostáva veľa nástrojov, ktorými môže rýchlo zasiahnuť proti hrozbe presunu energeticky náročnej výroby do krajín s výraznou nákladovou výhodou. Jedným z nich je práve štátna pomoc. Tá však zo svojej podstaty zasahuje do trhových podmienok, preto je dôležité vytvárať predpoklady na zmenu celého prostredia,“ uzavrel analytik.