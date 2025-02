Horné Rakúsko je spokojné s integráciou ľudí vysídlených z Ukrajiny

Linz 22. februára (TASR) - Z takmer 8000 vysídlencov z Ukrajiny, ktorí v súčasnosti žijú v spolkovej krajine Horné Rakúsko, sa väčšina uplatnila na trhu práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa v Hornom Rakúsku ubytovalo približne 12.000 vysídlencov z Ukrajiny. To je približne polovica všetkých osôb, ktoré prišli do Rakúska. V súčasnosti úrady v spolkovej krajine registrujú približne 7930 ľudí, z ktorých približne dve tretiny si na seba a svoje rodiny zarábajú sami. Ide o "príklad úspešnej integrácie" a "obojstranne výhodnú situáciu" ako pre zasiahnutých ľudí, tak aj pre spolkovú krajinu, uviedla v piatok (21. 2.) Iris Schmidtová, výkonná riaditeľka krajinského úradu práce v Hornom Rakúsku.



Krajinský radca pre integráciu Christian Dörfel z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) vidí recept na úspech v poskytnutí skorej podpory, pričom upozornil, že ukrajinský model nemožno aplikovať v pomere jedna k jednej na všetky skupiny utečencov. Základnú sociálnu podporu v spolkovej krajine v súčasnosti poberá 2604 osôb, z ktorých polovicu tvoria deti a mladí ľudia do 20 rokov, vyčíslil Dörfel na piatkovej tlačovej konferencii.



"Situáciu sme zvládli dobre," znelo jeho predbežné hodnotenie. Úrady predpokladajú, že na Ukrajinu sa chce v súčasnosti vrátiť len málo ľudí a vzhľadom na aktuálny geopolitický vývoj by mohli nasledovať nové prúdy utečencov. Horné Rakúsko je podľa miestnych predstaviteľov na výzvy dobre pripravené. "Zvládneme aj budúcnosť, pretože máme úspešný model," ubezpečuje Dörfel.



Šéfka úradu práce Schmidtová považuje za jeden z dôvodov úspešnej integrácie to, že "o skupinu bolo od začiatku dobre postarané". Rozhodujúcim faktorom však bolo aj "kultúrne zázemie", pričom poukázala na skutočnosť, že Ukrajinci sú často dobre vzdelaní. Napríklad v poľnohospodárstve sa prejavuje veľké množstvo odborných znalostí a osvedčilo sa aj rozhodnutie umožniť ukrajinským lekárom pracovať ako lekárski asistenti, dodala Schmidtová, zatiaľ čo Dörfel vyjadril spokojnosť s ukrajinským personálom v sociálnej a opatrovateľskej oblasti.