Hornonitrianske samosprávy budú požadovať rekonštrukciu ciest I.triedy

Prievidza 12. marca (TASR) - Hornonitrianske samosprávy budú požadovať od štátu, aby zabezpečil komplexnú rekonštrukciu ciest I/9 a I/64 tak, aby spĺňali parametre ciest prvej triedy. Dohodli sa na tom na sneme Združenia miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN) tento týždeň. Apelom reagujú na posun výstavby pokračovania rýchlostnej cesty R2.



Apelom na rekonštrukciu spojníc okresu Prievidza so susednými krajmi ZMO HN reaguje na rokovania s kompetentným, ktoré sa skončili doposiaľ bez konkrétneho výsledku. "Mali sme rôzne rokovania, či už s Ministerstvom dopravy (MD) SR, alebo štátnym tajomníkom MD SR, a ten dlhodobý problém týkajúci sa cestnej komunikácie R2, cesty I/9 alebo obchvatu mesta Prievidza je stále v nedohľadne. R2 je pritom posúvaná do roku 2030, možno i neskôr," podotkol predseda ZMO HN Vojtech Čičmanec.



Samosprávy sa s tým podľa neho nemôžu stotožniť, keďže sú v regióne, ktorý prechádza transformáciou. "Očakávame, že po transformácii budeme región, ktorý bude mať zdravšie životné prostredie, bude dostupnejší a mladí ľudia z neho nebudú odchádzať, ale tu ostatnú," ozrejmil.



Obce a mestá budú požadovať, aby štát zabezpečil rekonštrukciu ciest prvej triedy I/9 a I/64 tak, aby boli bezpečné pre vodičov a spĺňali parametre svojej triedy. "Minimálne je tam potrebné mať spevnenú krajnicu a so šírkovým pruhom. Toto nemáme. Či ideme smer Martin, Žilina, Trenčín, Nitra, nikde cesta prvej triedy nespĺňa parametre bezpečnej cesty," doplnil predseda združenia.



Potrebu kvalitnej cestnej infraštruktúry na hornej Nitre potvrdil i štátny tajomník MD SR Jaroslav Kmeť na rokovaní so zástupcami samospráv regiónu začiatkom februára. "Prioritou budú kvalitné a bezpečné komunikácie - cesty prvej triedy tak, aby spĺňali požiadavky súčasnej normy," uviedol pred časom Kmeť na svojom profile na sociálnej sieti.



Národná diaľničná spoločnosť podľa neho pripraví štúdiu realizovateľnosti pre cestné úseky I/9 a I/64, v rámci nej sa zistí možnosť rozšírenia cestnej komunikácie a rekonštrukcia týchto úsekov. "Ide o rýchle riešenie, ktoré vie výrazne riešiť kvalitu a priepustnosť hornonitrianskych ciest," poznamenal s tým, že tento rok by sa mala začať i výstavba obchvatu Prievidze.



ZMO HN má v nadväznosti na avizované parlamentné voľby záujem vyvolať i rokovania s predsedami jednotlivých politických strán, aby sa títo oboznámili s požiadavkami hornej Nitry a prípadne, ak sa s nimi stotožnia, ich zapracovali do programového vyhlásenia vlády, dodal Čičmanec.