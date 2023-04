Hornonitrianski baníci plánujú v tomto roku vyťažiť 780.000 ton uhlia

Nováky 26. apríla (TASR) - Hornonitrianski baníci plánujú počas tohto roka vyťažiť posledných 780.000 ton uhlia. Doťažením naplánovaných uhoľných zásob v Bani Nováky zároveň ukončia ťažbu na hornej Nitre. TASR o tom v stredu informovala tlačová hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza Adriana Siváková.



Posledný stenový porub na prvom horizonte Bane Nováky plánuje spoločnosť uviesť do ťažby od septembra, razičské kolektívy tam aktuálne pripravujú pre baníkov prístupové chodby. "Jeho dorúbaním, v závere tohto roka, bude ukončená domáca ťažba hnedého uhlia na hornej Nitre v zmysle uznesenia vlády, ktorým sa prihlásila k Európskym klimatickým cieľom a vyhlásila útlmový program pre uhoľné baníctvo," uviedla Siváková.



Na stenový porub v revitalizovanom druhom úseku na prvom horizonte Bane Nováky sfárali v stredu i zástupcovia výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský, Peter Liba a Karol Galek. Počas pracovnej návštevy sa zaoberali útlmom uhoľného baníctva na Slovensku a prebiehajúcim procesom transformácie hornej Nitry.



Z trojice hnedouhoľných baní na hornej Nitre baníci ťažbu realizujú len v Bani Nováky pre naplnenie všeobecného hospodárskeho záujmu na výrobu elektrickej energie z domáceho uhlia a efektívne doťaženie uhoľných zásob v pripravených ťažobných kapacitách. "V nastávajúcich, minimálne dvoch rokoch 2024 a 2025 bude spoločnosť zabezpečovať práce na uzatváraní podzemia, likvidácii banskej prevádzky a revitalizácii územia dotknutého banskou činnosťou," ozrejmila Siváková.



Na eliminovanie mimoriadnych výdavkov na likvidáciu uhoľných baní v období od januára 2021 do konca marca tohto roka poskytlo Ministerstvo hospodárstva SR spoločnosti dotáciu 11.758.680 eur. Financie využila firma na mimoriadne výdavky na zamestnancov, ktorí prišli o prácu, bezpečnostné práce v podzemí pri uzatváraní baní, na asanáciu povrchových objektov ťažobných lokalít a rekultiváciu povrchu.



Spoločnosť patrí k najväčším zamestnávateľom regiónu. "K 1. aprílu zamestnáva v skupine Hornonitrianske bane 1837 zamestnancov, z toho na produkte uhlie 1020 baníkov. Časť baníkov bude po skončení ťažby, minimálne nastávajúce dva roky, pokračovať na uzatváraní podzemia a rekultivácii povrchu," skonštatovala tlačová hovorkyňa.



Cieľom spoločnosti je podľa nej vytváranie nových pracovných príležitostí na zmiernenie negatívneho dopadu ukončenia ťažby uhlia na zamestnanosť. "Na podporu zamestnanosti do zásobníka projektov akčného plánu predložila 25 projektových zámerov, ktorými sa chce uchádzať o prostriedky z Fondu na spravodlivú transformáciu s cieľom využitia potenciálu existujúcich hnedých parkov a obnoviteľných zdrojov energie," pripomenula.