Hornonitrianski baníci počas uplynulého roka vyťažili milión ton uhlia

Prievidza 2. augusta (TASR) - Hornonitrianski baníci za uplynulý banícky rok (1. júla 2020 – 30. júna 2021) vyťažili z podzemia úsekov Nováky, Čáry a Handlová viac ako milión ton uhlia. Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) plánuje v tomto roku objem ťažby v hodnote 1,128 milióna ton, v budúcom na rovnakej úrovni.



"Uplynulý banícky rok bol v spoločnosti významne ovplyvnený kľúčovými rozhodnutiami vlády, ukončením podpory pre výrobu elektrickej energie z domáceho uhlia do roku 2023 a prijatím Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra v júli 2019," pripomenula vo štvrtok pre TASR tlačová hovorkyňa firmy Adriana Siváková.



Z podzemia ťažobných úsekov – baní Nováky, Handlová a Čáry – v baníckom roku baníci podľa nej vyťažili 1.002.450 ton uhlia, najvyšší objem ťažby – 312.630 ton vyťažili stenári Juraja Holáka v ťažobnom úseku Nováky. "Pri príprave nových ťažobných kapacít podľa nej vyrazili razičské kolektívy 5202 metrov banských diel, pričom najlepšie sa darilo osádke Františka Hradňanského, ktorá vyrazila 599 metrov v ťažobnom úseku Handlová," doplnila.



"Vyťažené uhlie bolo ďalej spracované na expedíciu v úpravniach uhlia. Do Elektrárne Nováky sme dodali 1.071.000 ton energetického uhlia, čo znamenalo pokles odbytu o 160.000 ton," ozrejmila Siváková. Dôvodom bol podľa nej neustály tlak na znižovanie výroby elektriny v súvislosti s programom znižovania emisií CO2 pri spaľovaní fosílnych palív, ďalším bola pandémia ochorenia COVID-19.



"V skupine Hornonitrianske bane sme vstupovali do baníckeho roka so stavom 2755 zamestnancov, z toho v HBP pracovalo 2422 ľudí. Na pracoviskách v podzemí sme zamestnávali 1474 baníkov," priblížila Siváková.



Do pracovného pomeru podľa nej prijali 63 zamestnancov, z toho 13 do podzemia, hlavne na profesie rubač-razič a na banskú údržbu. Pomocné banské úseky v bani posilnili absolventi učebného odboru elektromechanik - silnoprúdová technika.



Počas celého obdobia dochádzalo k znižovaniu zamestnanosti. "Pracovný pomer ukončilo 412 zamestnancov. U 42 % odchádzajúcich bola dôvodom racionalizácia v súvislosti s vládou nariadeným útlmom baníctva. Tento proces sa v súčasnosti netýka zamestnancov produktívnych pracovísk, keďže do konca roka 2023 pokračuje ťažba uhlia v zmysle všeobecného hospodárskeho záujmu," vysvetlila tlačová hovorkyňa spoločnosti. Do národného projektu Podpora zamestnateľnosti pre región horná Nitra, ktorý má zmierniť sociálne dosahy pre odchádzajúcich zamestnancov, sa zapojilo 67 pracovníkov.



Podnikateľský plán na rok 2021 spracovali bane s plánovanou ročnou ťažbou uhlia 1.128.000 ton a vyrazením 8730 metrov banských diel. Výsledok hospodárenia počíta s kladnou bilanciou príjmov a výdavkov, čo je predpokladom tvorby zdrojov pre krytie prevádzkových potrieb spoločnosti, investičných a rozvojových programov.



"Ťažbu uhlia plánujeme v roku 2022 na úrovni 1.128.000 ton a 1.126.000 ton v roku 2023 pri dosahovaní minimálne vyrovnaných výsledkov hospodárenia," dodala Siváková.