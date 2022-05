Hornonitrianski baníci pokračujú s uzatváraním ťažobných úsekov

Handlová/Sebedražie 25. mája (TASR) - Hornonitrianski baníci pokračujú s uzatváraním banských ťažobných úsekov v Handlovej. Uzatváranie baní je podľa nich dlhodobý proces, niekoľko rokov po ňom budú úseky ešte monitorovať. Súbežne s týmito prácami postupne likvidujú aj povrchové prevádzky i v areáli bane Cigeľ, asanovať plánujú desiatky budov.



"Likvidácia bane nie je proces, ktorý sa urobí švihom čarovného prútika. Ide o veľmi zložitý proces, v rámci ktorého je potrebné mať zmapovanú situáciu, poznať podmienky, vyhodnotiť všetky riziká a na základe toho naprojektovať spôsob uzatvárania, ktorý musíme striktne dodržiavať, aby nedošlo k nežiaducim účinkom," povedal v stredu v podzemí bane Handlová špecialista pre uzatváranie baní spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) Ján Jankula.



Postup uzatvárania banských úsekov podľa neho spočíva v tom, že baníci odstroja banské diela, vynesú von všetok materiál, ktorý je na to určený, potom prostredie tesne a výbuchovzdorne uzavrú. "Po ukončení uzatvorenia každej časti bane nie je ešte koniec. Tieto miesta a body uzatvárania sa budú musieť ďalej monitorovať, ošetrovať a udržiavať v bezpečnom stave," priblížil.



S prácami začali baníci v minulom roku. "Baňa Handlová je najstaršou hnedouhoľnou baňou na Slovensku, ktorú považujeme za kolísku hnedouhoľného baníctva. S cieľavedomou priemyselnou ťažbou sa tu začalo v roku 1909, uhlie sa tu ťažilo nepretržite 112 rokov až do septembra minulého roka," spomenula tlačová hovorkyňa firmy Adriana Siváková s tým, že za 112 rokov vyťažili baníci 82 miliónov ton uhlia.



Vrchol zamestnanosti dosiahli v handlovskej bani podľa nej v 60. rokoch 20. storočia, keď tam pracovalo 4300 zamestnancov. "Dobývací priestor je veľmi rozsiahly. Nachádzajú sa na ňom stovky budov na povrchu, v podzemí je paralelný svet uhoľnej bane tvorený desiatkami kilometrov banských chodieb. Uzatváranie bane Handlová predpokladáme do konca roka 2024," dodala.



Handlová je po bani Cigeľ v poradí druhou ťažobnou prevádzkou spoločnosti, ktorá skončila ťažbu uhlia v súlade s vládou nariadeným rozhodnutím o útlme baníctva z konca roka 2018. Časový rámec odobrila Európska komisia v roku 2019.



Celkové náklady na uzatváranie baní, od vyhlásenia útlmového programu v decembri 2018, v rokoch 2019 až 2021 dosiahli 23,7 milióna eur, z toho 13 miliónov eur uhradila spoločnosť z vlastných zdrojov a na zvyšných 10,7 milióna dostala štátnu pomoc.