Hornonitrianski baníci začnú s likvidáciou podzemia v handlovskej bani

Handlová 3. decembra (TASR) - Hornonitrianski baníci v týchto dňoch ukončili prevádzkové práce v bani Handlová a začnú s likvidáciou podzemia. Zavŕši sa tým tak 112-ročné obdobie priemyselnej ťažby uhlia v najstaršej slovenskej uhoľnej bani, ktorá sa datuje od 1. júla 1909. Celkovo od roku 1909 až doposiaľ tam baníci vyťažili 82.295.940 ton uhlia.



"Po vyexpedovaní posledných 800 ton uhlia z úpravne bane Handlová do Elektrárne Nováky ešte 12. októbra v bani v Handlovej definitívne končíme s prevádzkovými prácami v poslednom 12. ťažobnom poli," informovala v piatok TASR tlačová hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) Adriana Siváková.



Počas roka bane 12. pole podľa nej súbežne uzatvárali s doťažbou posledných zásob uhlia, postupne demontovali elektrostrojné zariadenia a banskú techniku. "Aktuálne nastáva etapa jeho uzatvárania, likvidácie nepotrebných banských diel, ktorá bude z hľadiska podzemia pokračovať aj v roku 2022," doplnila.



Rozhodnutie o ukončení ťažby uhlia v bani Handlová prijalo predstavenstvo spoločnosti 30. septembra. Po bani Cigeľ ide v poradí o druhú ťažobnú prevádzku spoločnosti, ktorá skončila ťažbu uhlia v súlade s vládou nariadeným rozhodnutím o útlme baníctva z konca roka 2018. Časový rámec odobrila Európska komisia v roku 2019.



V nadväznosti na ukončenie ťažby v Handlovej príde o prácu 237 zamestnancov. Hromadné prepúšťanie potrvá do konca tohto roka. V bani v Handlovej pracovalo 383 ľudí, 95 z nich preradili bane na produktívne pracoviská. Podmienku na kompenzačný príspevok spĺňalo 145 z uvoľňovaných zamestnancov, časť z nich a ďalší využijú možnosť projektu rekvalifikácií. Malo by ísť približne o 100 pracovníkov. "Aktuálne je do projektu zapojených 88 zamestnancov, pričom ďalší 59 bývalí zamestnanci už rekvalifikáciu absolvovali," priblížila Siváková.



Dobývací priestor bane Handlová je z pohľadu uzatvárania povrchu rozsiahly, predstavuje 48,75 štvorcového kilometra. S postupným úbytkom zásob uhlia časť hnedého parku využila spoločnosť na rozšírenie nebanských aktivít. Od roku 2000 tam pôsobí spoločnosť Handlovská energetika, ktorá dodáva teplo z biomasy. V roku 2015 tam bane spustili chov sumčeka afrického.



"V areáli sa nachádza viacero objektov, ktoré môže spoločnosť ponúknuť na nové priemyselné využitie. Banícke technické dedičstvo chce zachovať v spolupráci s predstaviteľmi handlovskej mestskej samosprávy vybudovaním baníckeho uhoľného skanzenu," dodala Siváková.