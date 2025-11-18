< sekcia Ekonomika
Hornonitriansku cestu v Prievidzi pre asfaltovanie uzavreli
Rekonštrukčné práce na Hornonitrianskej ceste v úseku od Veľkonecpalskej ulice až po Nedožerskú cestu zabezpečuje samospráva v rámci balíka opráv vybraných ciest a chodníkov na území mesta.
Autor TASR
Prievidza 18. novembra (TASR) - Časť Hornonitrianskej cesty v Prievidzi v utorok dočasne uzavreli, stavebná firma tam v rámci rekonštrukcie zabezpečí položenie asfaltu. Dopravné obmedzenie potrvá približne do 17.00 h. Upozornila na to radnica na sociálnej sieti.
„Prosíme vodičov aj chodcov o zvýšenú opatrnosť, ohľaduplnosť a trpezlivosť. Premávka je usmernená dopravným značením a rýchlosť je dočasne znížená,“ uviedla radnica.
Rekonštrukčné práce na Hornonitrianskej ceste v úseku od Veľkonecpalskej ulice až po Nedožerskú cestu zabezpečuje samospráva v rámci balíka opráv vybraných ciest a chodníkov na území mesta. S prácami začal dodávateľ ešte v októbri, mesto mu zaplatí viac ako 750.000 eur, z toho 590.000 eur ide na opravy ciest. Zhotoviteľ v rámci prác odstráni pôvodný povrch, vyrovná podkladové vrstvy, terén okolo obrubníkov a položí nový asfaltobetónový povrch.
