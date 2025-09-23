< sekcia Ekonomika
Horský priechod Branisko prešiel rekonštrukciou
Náklady sa vyšplhali na viac ako 900. 000 eur.
Autor TASR
Beharovce 23. septembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) ukončila obnovu horského priechodu Branisko. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v utorok na tlačovom brífingu uviedol, že rekonštrukcia vozovky sa dotkla približne päťkilometrového úseku cesty I/18. Náklady sa vyšplhali na viac ako 900.000 eur. Ministerstvo zároveň pripravuje komplexnú obnovu cesty a zároveň výstavbu druhej tunelovej rúry.
„Tento horský priechod je veľmi podstatný práve kvôli diaľničnému tunelu Branisko, pretože vždy, keď sa zatvára alebo ho treba udržiavať, doprava je presmerovaná práve cez neho. Je to podstatné a dôležité aj do budúcna, teraz sme vymenili len tých päť kilometrov, ale horský priechod sa bude musieť kompletne urobiť. Intenzívne pracujeme na tom, aby sa začala robiť druhá tunelová rúra,“ uviedol minister. Zrekonštruovaná cesta by mala podľa neho vydržať najbližších desať rokov. Ráž verí, že dovtedy sa podarí pripraviť stavebné povolenie pre druhú časť tunela Branisko, aby sa doprava v tejto časti upravila komplexne.
Modernizácia časti horského priechodu sa začala v polovici augusta. Vozovka podľa SSC degradovala a vyžadovala si opravu z dôvodu dopravnej vyťaženosti cesty. Najprv došlo k odfrézovaniu starého krytu vozovky, nasledovalo položenie geomreže, ktorá zabezpečí vystuženie asfaltových vrstiev, a uložila sa ložná a obrusná vrstva vozovky. Niekoľkotýždňová modernizácia zahŕňala aj výškovú úpravu uličných vpustí, spevňovanie krajníc, tesnenie dilatačných škár a vyznačenie vodorovného dopravného značenia.
